J’adorerais te voir même en cour, dit Thomas Markle à sa fille Meghan

Par Guy Faulconbridge et Elizabeth Howcroft

LONDRES, 27 janvier (.) – Thomas Markle, le père de Meghan, a déclaré lundi qu’il était prêt à rencontrer sa fille au tribunal et qu’elle et son mari, le prince Henry, avaient blessé la reine Elizabeth en abandonner brusquement leurs fonctions.

Enrique et Meghan, duchesse de Sussex, ont convenu ce mois-ci avec la reine qu’elles ne travailleraient plus comme royales après l’annonce inattendue qu’elles voulaient un nouveau rôle dans la famille.

“Je pense qu’ils ont blessé la reine, je pense qu’ils ont blessé la famille royale, et cela ne fonctionne tout simplement pas”, a déclaré Thomas Markle au programme Good Morning Britain de la station ITV. “Je suis un peu gêné pour eux et je suis vraiment désolé pour la reine.”

Enrique a exprimé sa tristesse d’avoir été contraint de renoncer à ses titres en vertu d’un accord avec la reine, affirmant qu’il n’y avait pas d’autre option si lui et sa femme Meghan voulaient une vie indépendante.

L’accord établit cependant qu’Enrique restera un prince et que le couple conservera ses titres de duc et de duchesse de Sussex pendant qu’ils entameront une nouvelle division entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, où ils passeront la plupart de leur temps.

Thomas Markle, qui vit au Mexique, a donné plusieurs interviews télévisées dans lesquelles il a critiqué sa fille, soulignant que c’était le seul moyen de communiquer avec elle.

Markle pourrait rencontrer Meghan au tribunal. Meghan a poursuivi dimanche The Mail pour la publication d’une lettre privée qu’elle a envoyée à son père, l’accusant d’avoir violé son droit d’auteur et violé les lois sur la protection des données.

“S’il s’agit de les rencontrer au tribunal, ce serait formidable. Au moins, je pourrais enfin les voir, mais je ne veux pas qu’il y ait une confrontation ou une bataille avec eux”, a déclaré Markle, qui a ajouté qu’il avait demandé au journal de publier la lettre. en question.

(Rapport de Guy Faulconbridge et Elizabeth Howcroft; édité en espagnol par Michael Susin et Javier Leira)