Jaguares cherche à clôturer sa tournée en Afrique du Sud par une victoire contre les Sharks

Jaguares, la franchise Argentine Rugby Union (UAR) en Super Rugby, tentera de terminer sa tournée en Afrique du Sud par une victoire qui lui permettra de s’installer en tête de sa conférence. Au cours de la sixième date, au Kings Park Stadium de la ville de Durban, ils rendront visite aux requins. A partir du 10.05, avec arbitrage du Sud-Africain Marius van der Westhuizen. Il diffusera ESPN 2.

L’équipe d’Albiceleste, lors de son passage à travers le territoire africain, a jusqu’à présent récolté une défaite de 17 à 7 contre Stormers et une victoire de 39 à 24 devant Bulls.

Pour cet engagement, l’entraîneur-chef Gonzalo Quesada a trois variantes en tête par rapport au dernier match. Le pilier Mayco Vivas entrera au lieu de Nahuel Tetaz Chaparro, la deuxième ligne Matías Alemanno fera de même au lieu de Francisco Gorrissen et Joaquín Tuculet remplacera Sebastián Cancelliere entre les trois quarts (Santiago Carreras passera comme aile).

Dans le dernier duel entre les deux, l’équipe argentine a gagné catégoriquement, par 51 à 17.

Jusqu’à présent, l’équipe de Quesada accumule 15 points et est troisième de la Conférence sud-africaine, qui mène Stormers avec 17 points, suivie précisément par Sharks, avec 16.

Ensuite, Jaguares retournera à Buenos Aires, pour affronter Highlander puis avec Stormers.

L’équipe à domicile variera également sa composition. En ce qui concerne les 15 qui viennent de battre les Reds, Sean Everitt pariera sur les revenus de Makazole Mapimpi, Sbu Nlosi, Tyler Paul et James Venter pour Lwazi Mvovo, Madosh Tambwe, Dylan Richardson et Henco Venter.

Requins: Ox Nche, Kerron van Vuuren et Thomas du Toit; Ruben van Heerden et Hyron Andrews; James Venter, Tyler Paul et Sikumbuzo Notshe; Louis Schreuder et Curwin Bosch; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am (capitaine) et Sbu Nkosi; Apparaissez Fassi. Entraîneur: Sean Everitt

Jaguars: Mayco Vivas, Julián Montoya et Joel Sclavi; Guido Petti et Matías Alemanno; Tomás Lezana, Marcos Kremer et Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou et Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (capitaine), Matías Moroni et Santiago Carreras; Joaquin Tuculet. Entraîneur: Gonzalo Quesada.

Arbitre: Marius van der Westhuizen.

Stade: Stade Kings Park (Durban).