« J’ai appris à Google comment me suicider »

Le Suédois s'est retiré à l'âge de 31 ans du circuit

L’ancien joueur de tennis suédois Robin Söderling, devenu numéro 4 mondial et premier à battre Rafael Nadal à Roland Garros, a révélé ce dimanche que souffert de crises de panique et d’anxiété dans sa meilleure scène sportive ce qui l’a incitée à prendre une retraite anticipée en 2015 à 31 ans.

Söderling, qui est venu chercher sur Internet différentes façons de se suicider, a officiellement abandonné les sports professionnels en raison de la mononucléose, mais l’ancien athlète a avoué à la radio publique « Radio de Suède » qu’il souffrait de problèmes depuis des années avant d’être diagnostiqué avec la maladie.

«J’avais une anxiété constante, ça me rongeait l’intérieur. Je m’assis dans l’appartement et regardai fixement, le moindre bruit me faisant paniquer. Quand une lettre est tombée sur le tapis, j’ai tellement paniqué qu’elle est tombée au sol. Si le téléphone sonnait, je tremblais de peur », a affirmé le programme « Summer in P1 ».

Soderling a atteint le numéro 4 du classement

En 2009, après avoir disputé la première de ses deux finales consécutives à Roland Garros, a commencé à paniquer et, avec les succès, la pression a augmenté.

« Il n’y avait que trois joueurs avec qui je pouvais perdre, le reste que je devais battre, si je ne me sentais pas mal, échoué, un perdant », a-t-il admis.

En juillet 2011, après avoir battu David Ferrer lors de la finale de l’Open de Suède, son dernier match professionnel, il est rentré chez lui à Monte Carlo et a commencé à tomber dans « un abîme noir sans fond », une gêne qui s’est aggravée un mois plus tard, avant de jouer à l’US Open.

«J’ai paniqué, j’ai commencé à pleurer. Pleuré et pleuré. Je suis retourné à l’hôtel et je me suis jeté sur le lit, à chaque fois que je pensais à sortir sur la piste, je paniquais. Pour la première fois, j’ai senti que peu importe combien je voulais, je ne pouvais pas, même s’ils mettaient un pistolet sur ma tempe « , a-t-il dit.

Le suédois Robin Soderling est le capitaine de la Suède.

« J’ai appris à Google comment se suicider »Il a admis, même s’il pensait qu’il ne voulait vraiment pas mourir, mais « tout était mieux que cette vie en enfer ».

Le diagnostic de mononucléose a été à l’origine du retrait, qui n’a été officiel qu’en 2015, bien que il lui a fallu encore plus de temps pour récupérer psychiquement, a révélé le capitaine actuel de l’équipe suédoise de Coupe Davis.

« Nous parlons rarement des problèmes psychiques dans l’élite sportive mondiale, c’est pourquoi je voulais en parler. À ceux qui se consacrent au sport et à leurs parents, je dis: entraînez-vous dur et calmez-vous. Faites du sport et rêvez, mais si vous réussissez, gardez votre perspective et cherchez une vie, quelque chose que je n’ai pas fait jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Au Mexique, le Système National de Soutien, Conseil Psychologique et Intervention de Crise par Téléphone (SAPTEL) offre une assistance téléphonique 24h / 24 au numéro: 0155 5259-8121. Aux États-Unis, vous pouvez composer le + 1-888-628-9454. Pendant que vous êtes au centre d’aide au suicide de Buenos Aires, ils s’occupent de toute personne en crise sur les lignes gratuites 135 de Buenos Aires et GBA ou au (54-11 ) 5275-1135 24 heures par jour.

Vous pouvez également appeler le Suicidal Family Assistance Center (CAFS): Tél. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

Aux États-Unis, il y a le National Suicide Prevention Network pour demander de l’aide, vous pouvez appeler le 1-888-628-9454 ou le 1-800-273-8255, la ligne du National Suicide Prevention Service, pour parler à quelqu’un qui vous fournira un support gratuit et confidentiel 24h / 24, 7j / 7. Le CDC recommande également ses propres politiques, programmes et pratiques de prévention.

EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET:

Quelques jours après son début, les organisateurs du tournoi qui se tiendra à Orlando ont suspendu le match entre Dallas et les Whitecaps de Vancouver. Plus de 390 personnes, dont des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et du personnel, ont subi le test Covid-19

Il est facile, voire rassurant, de parler du « miracle uruguayen » dans la lutte contre le coronavirus. Mais c’est aussi une erreur. Le fait qu’il soit le seul pays d’Amérique à autoriser ses citoyens et résidents à voyager en Europe s’explique par trois noms clés: Gonzalo, Pilar et Daniel. Il y a plus, il y avait d’autres personnes très importantes, mais sans elles trois, l’histoire aurait été très différente

