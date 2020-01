“J’ai gagné quelques kilos”, confie Hazard of Real Madrid qu’il a pris du poids lors des vacances d’été

MADRID, 15 janvier (.) – L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard a admis qu’il s’était détendu de manière excessive pendant les vacances d’été et qu’il avait pris du poids après avoir signé pour les Blancs à la fin de la saison dernière.

L’international belge, qui après des années de flirt est finalement passé en juin de Chelsea au Real Madrid pour 100 millions d’euros (chiffre record pour Madrid), a inquiété lorsqu’il s’est présenté à l’entraînement de pré-saison avec quelques kilos en trop.

“C’est vrai, je ne peux pas mentir, si je suis en vacances, je suis en vacances”, a déclaré Hazard au magazine belge Sport / Foot.

“J’ai gagné cinq kilos en été. Je fais partie de ces personnes qui prennent du poids très rapidement et le perdent très rapidement.”

“Quand j’étais à Lille, je pesais 72 kilos, mais ensuite j’ai pris du muscle et j’ai atteint 75 kilos. Un mauvais jour, je peux en peser 77. En été, j’ai grimpé à 80 kilos mais je l’ai encore perdu 10 jours plus tard.”

Peut-être contrarié par son poids de plus, Hazard, 28 ans, a débuté à un rythme incertain sa carrière au Real Madrid et n’a marqué son premier but qu’à la victoire 4-2 contre Grenade en octobre.

Il a commencé à se mettre en forme peu de temps après, mais il est hors du terrain depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors d’un match nul 2-2 avec le Paris St Germain en Ligue des champions le 26 novembre.

(écrit par Richard Martin; traduit par Tomás Cobos)