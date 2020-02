“J’ai traversé l’enfer sans rien faire”

Trump a célébré son acquittement lors d’une réunion avec des partisans à la Maison Blanche. Le président des États-Unis a déclaré qu’un enfer injuste s’était produit. Il a déclaré que le procès politique contre un président signifierait un horrible incident pour la nation.

Le président Donald Trump, après son acquittement, a clairement indiqué qu’il avait traversé l’enfer injustement et n’avait rien fait de mal.

De cette façon, Trump a commencé son discours devant une foule d’adeptes agglomérés à la Maison Blanche, où il s’est vengé de ses opposants et a célébré la décision du Sénat pour son acquittement

Comme on se souviendra, la course à la destitution du président Trump a été déclenchée après qu’un dénonciateur l’ait dénoncé devant le Congrès américain pour faire pression sur les dirigeants ukrainiens pour qu’ils enquêtent sur Joe Biden, candidat démocrate aux prochaines élections présidentielles.

Photo / Capture du monde hispanique

“Ce n’est pas un discours, ce n’est pas une conférence lors d’une célébration”, a déclaré le président Trump après avoir entendu parler de son absolution, en compagnie de membres du Congrès et de sénateurs républicains.

Lors de son discours, le président Trump a ironiquement déclaré qu ‘«un procès politique est très laid pour moi. Cela m’a aidé jusqu’aux étapes finales, mais je n’ai jamais pensé que l’absolution totale sonnerait aussi. »

Trump, heureux de son acquittement du Sénat, a montré la couverture principale du Washington Post, qui disait “Trump Absolu”, devant ceux qui assistaient à l’activité.

Il a également déclaré qu’il avait de la chance d’avoir des gens qui le défendaient en tant que républicains au Sénat, car ce serait un horrible incident pour la nation américaine.

Photo / Capture du monde hispanique

Le président des États-Unis a évoqué les actions négatives contre lui pour freiner sa carrière présidentielle et que ce procès politique, promu par les démocrates, fait partie de ce complot.

«La chasse aux sorcières a commencé le jour où je suis descendu pour lancer ma campagne présidentielle et elle n’a jamais pris fin. C’est vraiment quelque chose de mauvais et de corrompu », a déclaré Trump.

