Jair Bolsonaro a déclaré que Trump n'appliquerait finalement pas de tarifs sur l'acier et l'aluminium du Brésil

"(Trump) était convaincu de mes arguments et a décidé (…) que notre acier et notre aluminium ne seraient pas en surpoids", a déclaré Bolsonaro dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Le président américain s'était exprimé quelques minutes avant l'appel. Il l'a qualifié d '"excellent" et a indiqué que tous deux discutaient de "nombreuses questions, y compris le commerce". "La relation entre les États-Unis et le Brésil n'a jamais été aussi forte!" Cependant, le président n'a fait aucune référence à l'annonce faite par son homologue.