Jair Bolsonaro a donné un message sur ses réseaux sociaux avec un masque en attendant les résultats du test du coronavirus

“Je porte un masque car à notre retour de notre récent voyage aux États-Unis, une des personnes [de la comitiva] Il a été testé à Sao Paulo et testé positif “, a expliqué le président dans la transmission Internet, faisant référence à son conseiller de presse. Fábio Wajngarten, diagnostiqué avec la maladie.

“Donc, aujourd’hui, nous collectons tous les échantillons et dans les prochaines heures, nous aurons le résultat”, a-t-il ajouté, précisant qu’une autre personne qui voyageait dans l’avion avait donné des “négatifs” aux examens. “Ce fut le premier point négatif, espérons que tout le monde sera négatif »dit le président.

Bolsonaro était en Floride entre samedi de la semaine dernière et mardi, et pendant son séjour, il a rencontré le président Donald Trump.

Le président a subi le test après avoir confirmé que son secrétaire à la communication, Fábio Wajngarten, a contracté le coronavirus au cours de cette tournée, qui comprenait également la première dame, Michelle Bolsonaro; le député et fils du chef de l’Etat, Eduardo Bolsonaro; plusieurs politiciens et quatre membres de son gouvernement, dont le chancelier, Ernesto Araújoet le ministre de la Défense, Fernando Azevedo e Silva.

Le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, a également participé à la diffusion en direct et a expliqué que si les tests de Bolsonaro pour le coronavirus étaient positifs, le président devait gouverner en quarantaine. “Vous devrez expédier d’ici. L’isolation de la maison sera recommandée », a expliqué le ministre, qui a également utilisé un masque.

Bien que l’épidémie affecte principalement les personnes de plus de 65 ans, Mandetta a indiqué que Bolsonaro, 64 ans, n’aurait aucun problème à se remettre s’il avait contracté le virus: «C’est un homme de 64 ans qui marche , qui a subi une agression et qui a un système immunitaire fort. “

De même, le président brésilien a demandé à ses partisans suspendre une marche appelée à le soutenir dans ses luttes avec le Congrès, prévue dimanche, à cause de la pandémie.

“[Aunque] le mouvement n’est pas le mien, il est spontané et populaire, une idée est de reporter, de suspendre [la marcha] jusqu’à un mois ou deux », a déclaré Bolsonaro lors d’une émission en direct sur Facebook, à laquelle le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, a également participé – avec un masque sur le visage.

En tout cas, “un formidable message a déjà été transmis au Parlement”, a ajouté le président.

L’appel à la marche du 15 mars dans tout le pays a été remis en cause même par des secteurs de la droite traditionnelle, qui critiquent la pression exercée sur une institution qui a plus d’une fois rejeté ou frustré les projets les plus controversés de l’ex-militaire, qui Il veut rendre le port d’armes plus flexible et ouvrir la jungle amazonienne à l’exploitation minière.

Samedi dernier, Bolsonaro a soutenu l’initiative.

“Ce n’est pas un mouvement contre le Congrès ou le pouvoir judiciaire, c’est un mouvement pro-brésilien. C’est un mouvement qui veut nous montrer à tous, à l’exécutif, au législatif et au judiciaire, que c’est la population qui donne la direction que le pays doit prendre », a-t-il dit.

Les organisations Nas Ruas (En las calles) et Sao Paulo Conservador ont annulé l’appel ce jeudi après la diffusion présidentielle, selon les médias locaux.

“Ce que nous devons faire maintenant, c’est éviter une explosion de personnes infectées, car les hôpitaux ne travailleraient pas avec autant de personnes. Si le gouvernement ne prend pas de mesures, il augmente, et après une certaine limite, le système ne fonctionne pas “, a-t-il dit.