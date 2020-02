Jalisco Nueva Generación Cartel exécute un membre de “Los Viagras”

Le tueur à gages présumé de l’affiche de Los Viagras a été interrogé par des membres du groupe arabe du cartel de Jalisco nouvelle génération Les événements se sont produits dans l’État du Michoacán au Mexique La victime avait entre 25 et 30 ans

Des membres du Groupe arabe du Cartel Nueva Generación (CJNG) de Jalisco ont interrogé un tueur à gages présumé du Cartel de Los Viagras, un groupe de trafiquants de drogue connu sous le nom de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), dans l’État du Michoacán au Mexique.

Dans la vidéo, un jeune homme entre 25 et 30 ans apparaît avec le visage plein de sang et une de ses oreilles mutilées, et lorsqu’il est entouré de membres du groupe rival, il dit qu’il est là pour les soutenir et promet de les rejoindre.

VOIR LA VIDEO ICI

Malgré cela, les sujets qui enregistrent la vidéo avertissent que cela arrivera à ceux qui osent entrer sur leur territoire, et dans une deuxième vidéo, l’un des membres présumés du groupe arabe du cartel de la nouvelle génération de Jalisco s’approche du présumé tueur à gages du Viagra Poster et lui tire dessus sans contemplation tandis que le sujet qu’il enregistre l’encourage à l’éliminer.

VOIR LA VIDEO ICI

Ces événements se sont produits après le 14 février dernier, après qu’un affrontement entre groupes criminels dans la municipalité de Huetamo, dans l’État du Michoacán, a fait au moins huit tués et un blessé. Apparemment, les victimes seraient liées au cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), qui aurait combattu avec les trafiquants de drogue du cartel de Los Viagras.

#EJO #Huetamo # Michoacán

Après une confrontation entre la famille Michoacána et Jalisco Cartel Nueva Generación.

La famille Michoacána aurait élevé, torturé et exécuté 8 membres du #CJNG dans la ville #Purechucho mpio de #Huetamo # Michoacán. https://t.co/rnm4gHJDZU pic.twitter.com/kJT96wXcPT

– La Voz Del Pueblo (Officiel) (@ LPueblo2) 14 février 2020

Cela s’est produit dans la communauté de Pinzanangapio, dans l’État du Michoacán au Mexique, bien que le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se soit rendu dans la municipalité de Jiquilpan de Juárez, qui est située à quelques kilomètres de crime, lieu où le président a remis une caserne à la garde nationale.

Les photos de ce qui s’est passé ont circulé sur les réseaux sociaux où vous pouvez voir comment les membres du cartel de Jalisco Nueva Generación, qui étaient soi-disant le Viagra Poster, également connu sous le nom de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), auraient tué (avec des informations d’El Quotidien)

Réactions sur Twitter

Après la publication des vidéos dans lesquelles un membre présumé de l’affiche de Los Viagras a été tué par un membre présumé du Groupe arabe du cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) dans l’État du Michoacán au Mexique, les réactions sur Twitter n’ont pas pris longtemps en arrivant:

“Il était si facile de travailler honnêtement et d’être sur Twitter en lisant mon entreprise … là, ils le cherchent pour jouer au mazizooo … et regardez!”, “À quelle vitesse ils changent de côté …” et chacun d’eux vient de familles détruites par la violence, la drogue ou tout autre vice que leurs parents ont pris, je souhaite qu’ils aient été aidés par des enfants et orientés, je suis désolé, Qdep “,” Oeufs de compagnon, le filet, Dieu lui pardonne si quelque chose ne va pas “,” Le filet vaut ma bite, une de moins sur le côté; cliquez sur les ordures. “