James Lipton, l’hôte emblématique de «Inside the Actors Studio» est décédé

L’hôte emblématique de «Inside the Actors Studio», James Lipton, est décédé lundi à son domicile de New York. Je combattais le cancer de la vessie. J’avais 93 ans. “Il y a tellement d’histoires sur James, mais je suis sûr qu’il aimerait qu’on se souvienne de lui comme quelqu’un qui aimait ce qu’il faisait et avait un immense respect pour toutes les personnes avec qui il travaillait”, a déclaré sa femme Kedakai Turner lorsqu’il a fait connaître la triste nouvelle. .

Lipton a eu une carrière historique à la télévision et au cinéma. Bien sûr, il a été doyen émérite de l’Actor Studio Drama School de la Pace University à New York pendant plusieurs années. Et il était chargé de diriger son célèbre talk-show, “Inside the Actors Studio”, qui lui a permis de connaître en profondeur de grandes stars de cinéma.

Au cours de ses années à la tête du programme, de 1994 à 2018, Lipton a interviewé d’innombrables personnalités du divertissement, notamment Tom Hanks, Viola Davis, Meryl Streep, Robin Williams, George Clooney, Dave Chappelle et même le casting des Simpsons animé.

Il a été filmé devant un public en direct plein d’étudiants comédiens enthousiastes, dont certains ont eu l’occasion de poser des questions aux invités. Il a commencé le spectacle en 1994 et a finalement pris sa retraite en 2018 après 22 saisons.

Le programme se poursuit cependant à ce jour avec d’autres hôtes.

“Inside the Actors Studio” a été créé pour servir de classe de maître pour les étudiants de l’Actors Studio Drama School. Avec Paul Newman comme premier invité, chaque programme d’une heure est devenu une interview individuelle intime et profonde.

Près de 300 célébrités, dont de nombreux lauréats d’un Oscar et d’un Emmy, ont partagé les secrets de leur métier avec Lipton et son public étudiant devant les caméras de télévision. L’émission est devenue l’une des plus longues émissions de câblodistribution.

Lipton a préparé chaque interview. Amoureux des mots, il était connu pour ses questions complexes et sa forme précise de livraison. Son style était si distinctif qu’il a conduit à une série de parodies, en particulier l’imitation de Will Ferrell dans SNL.

“J’aime. C’est très flatteur», A déclaré Lipton lors d’une interview accordée à CNN en 2012.

Parmi les interviews les plus mémorables, celle qu’il a réalisée en 2011 pour Bradley Cooper, qui a rappelé son stage d’étudiant dans lequel, dans ce même programme, il a pu interroger le déjà établi Sean Penn en 1999. C’était l’une des interviews préférées de Lipton, car c’était très émouvant pour lui de voir un de ses étudiants réussir à Hollywood.

Leurs interviews ont duré de quatre à cinq heures, puis ont été montées en une heure pour la télévision. Il avait le talent de provoquer des révélations inattendues.

Ben Kingsley a pleuré en parlant de la mort de sa mère. Jack Lemmon a révélé son alcoolisme avec tant de désinvolture que Lipton ne savait pas si l’acteur se décrivait lui-même ou un personnage dans un film. Sally Field a suggéré que Lipton avait lu son journal pour en savoir tellement sur elle, et Julia Roberts lui a demandé si elle avait appelé sa mère avant l’entretien.

Le programme était l’aboutissement d’une longue carrière pour Lipton qui a commencé à la radio et comprenait des œuvres en tant qu’acteur, scénariste, chorégraphe, parolier, auteur, producteur et universitaire.

Pour parfaire son métier, Lipton a suivi des cours avec Harold Clurman et Robert Lewis et a étudié la production et la réalisation de films et d’émissions de télévision à l’Université de New York et à la New School.

Liptom a également eu des apparitions régulières en tant qu’acteur dans la comédie Développement arrêté. D’autres crédits en tant qu’acteur incluent des rôles dans Envoûté, Guider la lumièret Les Goldbergs, Escouade froide, Vous y êtes et c’était même la voix du film Disney, Boulon