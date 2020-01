Jane Fonda et Joaquin Phoenix se joignent à une manifestation contre le changement climatique devant le Congrès américain

WASHINGTON, 10 janvier (.) – L’actrice et activiste Jane Fonda a rejoint vendredi d’autres stars hollywoodiennes telles que Joaquin Phoenix et Martin Sheen pour protester contre le changement climatique aux côtés d’un groupe de manifestants à l’extérieur du Capitole à Washington.

“La crise climatique rend notre pays et tous les pays moins sûrs”, a déclaré Fonda.

L’actrice a également évoqué les incendies en Australie, qui ont dévasté une grande partie du pays et fait au moins 27 morts et 1 milliard d’animaux morts ou blessés.

Plus tôt vendredi, des milliers de manifestants en colère avaient exigé à Sydney que le gouvernement australien fasse davantage pour lutter contre le changement climatique.

La semaine dernière, Phoenix a utilisé son discours d’acceptation aux Golden Globes pour demander aux gens de faire des “sacrifices” pour freiner le réchauffement climatique, et vendredi, il a de nouveau évoqué la question.

“L’industrie de la viande et des produits laitiers est la troisième cause principale du changement climatique”, a-t-il déclaré. “Il y a quelque chose qui peut être fait aujourd’hui, maintenant et demain en choisissant ce que l’on consomme.”

