Jane Goodall: nous pouvons apprendre de cette pandémie

«Et avec ce coronavirus, l’espoir est de savoir comment les communautés et les individus se sont réunis en s’entraidant.»

C’est Jane Goodall, lors d’une téléconférence la semaine dernière. Le mercredi 22 avril, c’est le 50e Jour de la Terre. Mercredi, Goodall participera à une programmation d’une journée sur la chaîne National Geographic. Lors de la téléconférence de la semaine dernière, on lui a demandé ce qui lui donne de l’espoir pendant cette pandémie.

«L’incroyable courage des gens de première ligne. Les médecins, les infirmières, risquer et parfois perdre la vie. Bien sûr, nous allons passer au travers. Le grand espoir est que cette fois, nous prêterons attention à la cause de la pandémie, qui est notre manque de respect de la nature et des animaux et la destruction de l’environnement, forçant les animaux à se rapprocher les uns des autres et certains d’entre eux avec les humains. Le trafic, la chasse, la mise à mort, les marchés humides, les fermes d’élevage intensif, les animaux domestiques et tout cela crée les conditions pour qu’un virus passe d’une espèce à une autre. »

On a également demandé à Goodall comment elle espérait que le monde pourrait changer à cause de la pandémie.

«Comment j’espère que cela va changer et comment cela change sont deux choses différentes dans ce cas particulier. Je pense que probablement des millions de personnes, en particulier celles qui vivent dans les villes, ont expérimenté pour la première fois ce que c’est que de respirer l’air frais et de voir les étoiles la nuit, et même de voir des animaux sauvages de plus près. Et je pense que ces gens, et je pense que d’autres aussi, ont vu cela comme un réveil que nous avons manqué de respect envers la nature. Et nous devons commencer à changer la façon dont nous agissons et nous devons repenser notre façon de vivre.

«Nous devons nous éloigner de ce consumérisme, matérialisme qui fait passer le développement économique avant la protection de l’environnement, qui porte préjudice aux générations futures d’humains et d’animaux. La crainte de savoir si cela va changer la donne, la crainte est que nous ayons tant de dirigeants politiques dans le monde en ce moment, et je crains qu’ils ne souhaitent reprendre les affaires le plus rapidement possible. Et même le redoubler pour rattraper le temps perdu. »

—Steve Mirsky

