Janvier 2020: le mois de janvier le plus chaud de la Terre jamais enregistré

Janvier 2020 a été le mois le plus chaud de la planète depuis le début de la tenue des registres en 1880, ont déclaré jeudi les centres nationaux d’information environnementale de la NOAA (NCEI). Les températures mondiales de l’océan en janvier 2020 étaient les deuxièmes les plus chaudes jamais enregistrées, et les températures mondiales des terres étaient les plus chaudes jamais enregistrées. Selon l’Université d’Alabama Huntsville (UAH) et RSS, les températures mondiales mesurées par satellite en janvier 2020 pour les 8 km de l’atmosphère les plus bas étaient les plus chaudes ou les deuxièmes plus chaudes du record de 42 ans.

Janvier 2020 a enregistré le quatrième écart de température le plus élevé par rapport à la moyenne de n’importe quel mois depuis 1880. Seuls mars 2016, février 2016 et décembre 2015 ont enregistré un écart de température plus élevé. De manière impressionnante, la chaleur de janvier 2020 est venue sans la présence d’un événement El Niño. De plus, nous sommes également près du nadir de l’un des cycles solaires les moins actifs du siècle dernier – une époque où il est plus difficile d’établir des records de chaleur mondiaux, en raison de la quantité réduite d’énergie solaire que la Terre reçoit. Ainsi, la chaleur remarquable de janvier 2020 rappelle fortement que le réchauffement climatique d’origine humaine est le principal moteur de notre réchauffement climatique.

Figure 1. Écart entre la température et la moyenne de janvier 2020, le mois le plus chaud du monde depuis le début de la tenue des registres en 1880. Des températures de surface record en janvier étaient présentes dans certaines parties de la Scandinavie, en Asie, dans l’océan Indien, dans l’océan Pacifique central et occidental, dans l’océan Atlantique. et en Amérique centrale et du Sud. Aucune zone terrestre ou océanique n’a enregistré de températures froides record en janvier. Crédit: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI).

Deux catastrophes météorologiques d’un milliard de dollars en janvier 2020

Le désastre climatique de deux milliards de dollars a frappé la Terre le mois dernier, selon le rapport de catastrophe de janvier 2020 du courtier d’assurance Aon:

Épidémie de temps violent aux États-Unis: Une puissante tempête hivernale sur les parties centrale et orientale des États-Unis du 10 au 12 janvier a fait 12 morts et 1,2 milliard de dollars de dégâts. La tempête a provoqué une épidémie de plusieurs jours dans des régions du Texas, de l’Oklahoma, du Missouri, de l’Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama, du Tennessee, du Kentucky et de la Géorgie, avec 79 tornades confirmées.

Incendies de forêt en Australie: Une chaleur intense et une sécheresse sur une grande partie de l’Australie en janvier ont provoqué des incendies de forêt destructeurs, responsables de milliards de dollars de dommages. Le nombre de morts combiné pour la saison des feux de brousse en Australie 2019/20 s’élève à 34, avec plus de 5900 maisons et autres structures détruites. Guardian Australia a lancé la première des six fonctionnalités multimédias immersives très impressionnantes sur le changement climatique, rapportées à travers les expériences des personnes qui y vivent en Australie. Le premier épisode – sur les feux de brousse – est mieux vu sur un grand écran (pas mobile) avec le son.

Les conditions neutres d’El Niño règnent

La discussion mensuelle de la NOAA du 13 février sur l’état de l’El Niño / Oscillation australe (ENSO) a indiqué que des conditions ENSO neutres existaient, sans événement El Niño ni La Niña en cours. Au cours du mois dernier, les températures de surface de la mer (SST) dans la région de référence Niño3.4 du Pacifique tropical oriental, bien que plus chaudes que la moyenne, ont été inférieures au seuil supérieur à la moyenne de 0,5 ° C doivent être considérées comme des conditions El Niño.

Les prévisionnistes de la NOAA et de l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) réclament environ 60% de chances que les conditions neutres se poursuivent au printemps de l’hémisphère Nord et 50% de chances de se poursuivre tout l’été. Ils ont évalué la probabilité d’un événement El Niño pendant le pic d’août-septembre-octobre de la saison des ouragans à 23%, et la probabilité d’un événement La Niña au cours de cette période à 33%.

Figure 2. Départ des températures de surface de la mer (SST) dans la région de référence Niño 3.4 (dans le Pacifique équatorial) se terminant le 13 février 2020. Au cours du mois dernier, les SST étaient d’environ 0,3 ° C au-dessus de la moyenne, en deçà des 0,5 ° C au-dessus- le seuil moyen doit être considéré comme des conditions El Niño. Crédit: Levi Cowan, tropicaltidbits.com.

Glace de mer arctique: huitième plus faible étendue de janvier jamais enregistrée

Selon le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), l’étendue de la glace de mer dans l’Arctique en janvier 2020 était à égalité au huitième rang le plus bas du record satellitaire de 41 ans. L’étendue des glaces a été plus élevée que celle observée ces dernières années grâce à une phase fortement positive de l’oscillation arctique (AO), qui a maintenu l’air froid en bouteille dans l’Arctique. L’étendue de la glace de mer en Antarctique en janvier 2020 était la dixième plus faible jamais enregistrée.

Marques de chaleur et de froid mondiales notables pour janvier 2020

Température la plus chaude de l’hémisphère Nord: 42,0 ° C (107,6 ° F) à Vicente Guerrero, Mexique, 21 janvier

Température la plus froide de l’hémisphère Nord: -66,0 ° C (-86,8 ° F) au Geo Summit, Groenland, 3 janvier (données douteuses)

Température la plus chaude de l’hémisphère sud: 48,9 ° C (120,0 ° F) à Penrith, Australie, 4 janvier

Température la plus froide de l’hémisphère sud: -47,4 ° C (-53,3 ° F) à Concordia, Antarctique, 31 janvier

Principales stations météorologiques qui ont établi (sans égal) de nouveaux records de chaleur ou de froid en janvier 2020

Parmi les stations mondiales avec une période d’enregistrement d’au moins 40 ans, 28 ont établi de nouveaux records de chaleur en janvier et 3 ont établi des records de froid:

Canberra (Australie) max. 44,0 ° C, 4 janvier

Newcastle (Australie) max. 44,9 ° C, 4 janvier

Katoomba (Australie) max. 39,8 ° C, 4 janvier

Parramatta (Australie) max. 47,0 ° C, 4 janvier

Bankstown (Australie) max. 47,0 ° C, 4 janvier

Taralga (Australie) max. 40,5 ° C, 4 janvier

Aéroport de Goulburn (Australie) max. 42,0 ° C, 4 janvier

Albury (Australie) max. 46,1 ° C, 4 janvier

Barrage de Burrinjuck (Australie) max. 45,0 ° C, 4 janvier

Grenfell (Australie) max. 44,0 ° C, 4 janvier

Jeune (Australie) max. 44,9 ° C, 4 janvier

Gundagai (Australie) max. 45,2 ° C, 4 janvier

Cootamundra (Australie) max. 45,0 ° C, 4 janvier

Temora (Australie) max. 46,4 ° C, 4 janvier

Narrandera (Australie) max. 47,4 ° C, 4 janvier

Griffith (Australie) max. 47,2 ° C, 4 janvier

Calama (Chili) max. 31.2 ° C, 12 janvier

Fraserburg (Afrique du Sud) max. 42,4 ° C, 16 janvier

Pofadder (Afrique du Sud) max. 43,0 ° C, 16 janvier

Willowmore (Afrique du Sud) max. 42,2 ° C, 16 janvier

Beaufort West (Afrique du Sud) max. 44,5 ° C, 16 janvier

Îles Saint Raphael-Cargados (Maurice) max. 35,6 ° C, 9 janvier

Honiara Downtown (Îles Salomon) max. 35,4 ° C, 3 janvier

Veguitas (Cuba) min. 7.0 ° C, 23 janvier

Pinares de Mayari (Cuba) min. 6,5 ° C, 23 janvier

Aéroport de Conakry (Guinée) max. 38,0 ° C, 24 janvier

Kalewa (Myanmar) min. 6,6 ° C, 26 janvier

Cabramurra (Australie) max. 34,0 ° C, 31 janvier

Aéroport de Hobart (Australie) max. 41,4 ° C, 31 janvier

Maydena (Australie) max. 38,2 ° C, 31 janvier

Gisborne (Nouvelle-Zélande) max. 38,2 ° C, 31 janvier

Aucun record national de chaleur ou de froid n’a été établi à ce jour en 2020.

Treize records de chaleur nationaux / territoriaux mensuels battus ou à égalité en 2020 au 13 février

Au 13 février, 13 records nationaux mensuels de tous les temps de la chaleur avaient été battus ou à égalité en 2020:

Janvier (10): Norvège, Corée du Sud, Angola, Congo Brazzaville, Dominique, Mexique, Indonésie, Guinée Bissau, Gambie, Sao Tomé et Principe

Février (3): Espagne, Antarctique, Azerbaïdjan

Aucun record mensuel de froid national n’a été battu ou égalé en 2020.

Records de température hémisphériques et continentaux en 2020

La température minimale la plus élevée jamais enregistrée dans l’hémisphère nord en janvier: 29,1 ° C (84,4 ° F) à Bonriki, Kiribati, le 17 janvier.

Température maximale la plus élevée jamais enregistrée en Amérique du Nord en janvier: 42,0 ° C (107,6 ° F) à Vicente Guerrero, Mexique, 21 janvier.

Température la plus élevée jamais enregistrée en Antarctique continental et température la plus élevée jamais enregistrée en Antarctique plus les îles environnantes: 18,4 ° C (65,1 ° F) à Base Esperanza, 6 février.

