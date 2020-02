Japon: un passager qui a quitté la croisière est infecté

TOKYO (AP) – Un passager qui est descendu du Diamond Princess après avoir terminé la quarantaine de croisière la semaine dernière a été testé positif pour le nouveau virus samedi, devenant le premier cas d’infection connu parmi ceux qui ont été autorisés à descendre du navire à la fin de la période de confinement sanitaire, ont rapporté des responsables japonais.

La femme a environ 60 ans et réside dans la préfecture de Tochigi, au nord de Tokyo, et était sur le bateau avec son mari, a déclaré le gouverneur de Tochigi, Tomikazu Fukuda, lors d’une conférence de presse télévisée.

La femme avait testé négatif pour le virus le 15 février, quatre jours avant de quitter le navire avec son mari, sans qu’aucun des symptômes n’apparaisse à ce moment-là. Le couple a pris un train pour rentrer chez lui, ont ajouté les autorités.

Malgré les forts doutes exprimés à l’intérieur et à l’extérieur du pays, les responsables du ministère de la Santé du Japon ont insisté pour que chaque passager qui a accompli la quarantaine de 14 jours, qui a testé négatif pour le virus ou qui n’a montré aucun symptôme ait un risque presque nul de contracter le virus.

“Je voudrais exhorter le gouvernement à prendre des mesures préventives plus complètes”, a déclaré Fukuda lors de la conférence de presse.

Certains experts et anciens passagers ont critiqué la quarantaine, affirmant que les mesures anti-infectieuses étaient insuffisantes. Les États-Unis, l’Australie et d’autres gouvernements qui ont évacué leurs citoyens du navire demandent une quarantaine supplémentaire de deux semaines.

Le ministre japonais de la Santé, Katsunobu Kato, a déclaré samedi que 18 passagers américains, six Australiens et un Israélien, qui avaient été emmenés du Japon par leurs gouvernements respectifs avant la fin de la quarantaine du navire, étaient positifs après leur retour au pays. Il a déclaré que les résultats étaient compréhensibles, car ces passagers ne satisfaisaient pas pleinement aux exigences les plus strictes pour quitter le navire.

Kato a déclaré que les responsables japonais travaillaient en étroite collaboration avec les responsables de la santé dans leurs pays respectifs pour suivre les cas.

Ils ont été testés positifs après leur retour dans leurs pays respectifs sur des vols charters. Certains d’entre eux avaient précédemment été négatifs, a déclaré Kato.

Le ministre a également reconnu samedi que 23 passagers avaient quitté le bateau de croisière Diamond Princess sans avoir été examinés pour voir s’ils transportaient le nouveau virus en raison d’erreurs de procédure. Ces erreurs ont été un nouveau signe de négligence dans la quarantaine du navire, dans laquelle plus de 600 personnes ont été infectées.

Kato a déclaré que les 23 personnes avaient été examinées avant le début de la quarantaine le 5 février, mais qu’elles avaient quitté le navire mercredi et jeudi sans qu’aucun nouvel examen ne soit appliqué. Depuis lors, trois ont été négatifs et presque tout le monde a accepté de subir d’autres examens.

Il a déclaré que les autorités avaient suivi à 23 ans et leur ont demandé de se soumettre volontairement à la quarantaine à domicile pendant 14 jours.

“Nous regrettons profondément que l’erreur opérationnelle se soit produite”, a déclaré Kato lors d’une conférence de presse. “Nous étudierons l’erreur afin de ne pas la répéter.”

Le Japon a confirmé plus de 760 cas du nouveau virus apparu pour la première fois en Chine, dont 634 du Diamond Princess, ancré en quarantaine à Yokohama, près de Tokyo.

Le navire a d’abord transporté environ 2 600 passagers et 1 100 membres d’équipage. La plupart des passagers ont été transportés à l’hôpital, débarqués ou ont ramené des vols charters chez eux.

Une centaine d’autres personnes qui avaient infecté des colocataires ou avaient été en contact avec d’autres passagers pendant la période de quarantaine ont été emmenées dans un établissement gouvernemental pour terminer la quarantaine de 14 jours.

D’un autre côté, l’un des 16 nouveaux cas signalés au Japon était celui d’un professeur de lycée de plus de 60 ans, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la santé des autres enseignants et élèves de Makuhari, dans la préfecture de Chiba, dans le sud-est de Tokyo

