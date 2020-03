“J’avais peur”, admet le premier footballeur allemand atteint de coronavirus

Luca Kilian, le premier footballeur de la première division allemande infecté par le coronavirus, va bien mais a admis avoir été “effrayé” au début, dans une interview publiée ce lundi dans la presse de son pays.

“Cela a commencé le 10 mars avec un petit mal de gorge”, a déclaré au journal Westfalen-Blatt ce joueur de Paderborn de 20 ans, actuel bas de Bundesliga. “Le lendemain, j’avais mal à la tête, mais j’ai continué à m’entraîner”, a-t-il expliqué.

“Le 12 mars, j’ai eu une chaleur … et un jour plus tard, j’étais vraiment fort. De la fièvre et de forts tremblements. À ce moment-là, j’avais peur pour la première fois. Il a fallu quatre jours pour que la fièvre baisse et à partir de là, je suis déjà parti mieux jour après jour “, a expliqué Kilian.

Le joueur a envoyé un appel à la population dans l’interview pour respecter les consignes de santé: “Je peux maintenant partager mon expérience. Je suis un athlète et je suis en forme, mais j’ai dû lutter durement contre le virus. Pour les personnes souffrant de pathologies cela peut être mortel. “

Dès le début de sa maladie, ce jeune international U-21 a été confiné chez ses parents à Dortmund et n’a pas été hospitalisé. Sa mère est infirmière.

“Si j’étais seul à Paderborn, je serais allé à l’hôpital”, a-t-il dit.