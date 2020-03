Javier Mascherano a rappelé ses jours dans la ville d’origine du coronavirus: “Il y a des gens de la Chine profonde qui n’ont pas accès aux aliments traditionnels”

Javier Mascherano joué dans le Hebei Fortune de La Chine pendant deux saisons. Là, il a découvert la culture asiatique et approfondi sa connaissance de la société millénaire caractérisée par la nourriture exotique et extravagante. “Pour vous donner une idée, la première année de mon arrivée, nous avons fait la pré-saison à Wuhan, c’est là que le virus a commencé. C’était en 2018 et nous sommes restés un mois, mais l’année dernière, nous sommes également restés une semaine», Dévoilé en dialogue avec le journaliste Federico Bulos.

L’appel vidéo que le panéliste des 90 minutes a publié sur sa chaîne YouTube reflète l’expérience de l’ancien Rivière y Barcelone dans le pays asiatique. «Les Chinois sont reconnus pour tout ce qu’ils mangent. Même il y a un énorme marché où ils préparent même n’importe quel insecte. Je n’ai pas testé, mais la réalité est que lorsque j’ai parlé au traducteur que j’avais là-bas, il m’a dit qu’ils n’avaient toujours pas les informations exactes sur la provenance du virus.», A déclaré le volant de Étudiants.

“Ils soupçonnent qu’il est sorti de la soupe de chauve-souris, mais à ce jour, il est encore inconnu. Vous devez également comprendre que 1 500 millions de personnes et il est très difficile de trouver de la nourriture pour tout le monde. Je ne les justifie pas, mais la réalité est qu’il y a tellement de gens qui plusieurs fois, il y a des gens de la Chine profonde qui n’ont pas accès aux aliments traditionnels que le reste du monde a “, a expliqué le Jefecito, avec une analyse qui va au-delà de la gastronomie occidentale:” Ils sont fans de nourriture. Toujours en abondance. Ils font des banquets comme au temps des Vikings. Elle est également liée au fait qu’ils se sont ouverts au monde ces derniers temps. Mais quand on lui dit aussi qu’on mange des ris de veau, le chinchulín ou le gros intestin de la vache sont surpris. C’est un thème culturel de chaque pays ».

Au cours de la longue conversation, Mascherano a rappelé que sa période avec l’équipe nationale est déjà close “car ce fut un cycle qui s’est terminé en 2018” “Quand j’ai quitté Barcelone, il ne m’a pas manqué non plus, car cela devait prendre fin. Cela fait partie de la vie, l’idée n’est pas de la souffrir mais de la comprendre “, a-t-il dit.

En outre, le natif de San Lorenzo a souligné qu’il avait un lien étroit avec l’entraîneur actuel de la Sélection. “Avec Scaloni, je suis un ami. Après la Coupe du monde, il a eu l’idée de faire son chemin. Il se passait des choses, mais il était clair qu’il voulait sa carrière d’entraîneur et cette possibilité s’est présentée. Jusqu’à présent, cela a très bien fonctionné. L’Argentine a donné une bonne image et il y a des joueurs qui promettent beaucoup“fit-il remarquer.

Naturellement, au cours de sa remarquable carrière, il a eu des entraîneurs internationaux de renom qui lui ont laissé des concepts remarquables pour son avenir. “Au-delà, cela m’a marqué davantage Alejandro Sabella, merci à Marcelo Bielsa c’est incontestable. C’est un entraîneur qui a été encouragé à donner l’opportunité à un garçon qui n’a même pas joué le premier. C’était après une Coupe du monde où l’équipe nationale n’avait pas très bien réussi, et pourtant il a parié sur moi. »

Enfin, un autre point fort de la conversation était basé sur ce qui arrivera au patron après sa retraite professionnelle. “Nous devrons voir s’il existe un Mascherano technique. Je pense que dire que l’on va devenir entraîneur est arrogant. Vous essayez de penser à l’avenir et de planifier, Je veux rester connecté au football, La chose la plus proche d’être un joueur et la chose la plus proche est d’être un entraîneur, mais cela a à voir avec les capacités de chacun. Je dois voir si je suis qualifié pour être coach ou non“Il a conclu.