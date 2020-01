Javier Mascherano, intime: sa vision du pays, le rêve de voir Messi dans le football argentin et sera-t-il aux JO avec l’équipe nationale?

–Six et demi, nous avons commencé– Un des responsables de l’organisation a assuré son assistant.

–Tu l’as dit au DJ?– L’employé du club a répondu, avec le souci d’éviter tout dommage qui pourrait ternir la fête.

–Oui, il le sait déjà et quatrièmement, il doit couper la musique et mettre le sujet de La renga. Celui de Lion. Ils arrivent…— le responsable de l’événement a clôturé.

Bonjour à tous! Je suis le Lion, la bête rugit au milieu de l’avenue, tout le monde courut, sans comprendre, spectacle de panique en plein jour.

S’il vous plaît ne me fuyez pas, je suis le roi d’un monde perdu, je suis le roi et je vais vous détruire, tous les complices sont de mon appétit …

La voix violente de Chizzo Napoli interrompit la mélodie électronique qui mettait en scène les scènes 1 et 57. Ce son qui imposait le style des barres de Ibiza a été dilué avec l’entrée de joueurs de Étudiants sur le terrain pour présenter le nouveau t-shirt Under Armour qui rend hommage Tri-champion de la Copa Libertadores à partir des années soixante.

Avec une marche sereine, parler doucement avec Mariano Andújar, Javier Mascherano Il a marché sur la pelouse de la nouvelle maison du Pincha et les yeux étaient rivés sur lui. Le patron est “heureux de rentrer au pays et de vivre des situations que je n’avais pas vécu depuis longtemps” “J’entre dans un nouveau club et une nouvelle ville, mais je suis très reconnaissant de la façon dont ils m’ont traité et comment ils m’ont reçu”, a-t-il déclaré. Infobae Avant d’entamer la conversation.

–Quel pays as-tu rencontré?

“J’étais dehors depuis longtemps, mais j’ai toujours essayé d’être mis à jour pour savoir ce qui se passait.” Bien que le public soit différent, du fait d’avoir joué autant de temps en équipe nationale, on a le paramètre de ce qui peut être trouvé.

–Mais vous venez de Chine, après avoir vécu plus de 10 ans en Europe…

—Oui, mais quand j’ai décidé d’aller jouer en Asie, ma famille est venue en Argentine. Je connaissais les difficultés que nous avons. Je suis conscient que nous ne sommes pas bien, mais il y a un optimisme général pour que tout s’améliore. Je pense que nous devons tous nous aider à avoir un meilleur pays. Cela ne dépend pas seulement de la classe politique. Tous les citoyens doivent s’engager de l’endroit qui nous touche.

–La société a également changé, pensez-vous que vous la remarquerez sur les courts?

– Ici, le football est vécu d’une manière différente de toute autre partie du monde. Ni mieux ni pire. Différent. Nous sommes très passionnés. Aujourd’hui, j’ai un âge et une expérience qui me font beaucoup plus apprécier le football. On sait qu’il est en fin de carrière et comme il ne me reste pas grand-chose, je veux profiter de chaque instant d’une manière spéciale.

–Savez-vous que vous générez beaucoup d’attentes pour les fans?

“Oui, mais je préfère ne pas avoir d’attentes car chacun peut se manifester à sa manière.” Je suis très reconnaissant envers les étudiants pour la façon dont ils me traitent au quotidien. Aujourd’hui, je suis heureux de retourner au football où j’ai fait mes premiers pas.

–Avec 35 ans, que contribuerez-vous aux étudiants?

– Lorsqu’une équipe intègre un joueur de ma figure, elle cherche à renforcer l’aspect collectif. Il n’est pas recherché au niveau individuel car je ne suis pas ce joueur qui résoudra un seul match.

–Comment les débuts d’anxiété sont-ils gérés? Existe-t-il encore?

“Il n’a pas donné grand-chose pour l’anxiété parce que tout s’est passé si vite.” Nous avons eu une courte pré-saison, car c’était 3 semaines avant le début de la compétition. Aujourd’hui, j’ai l’illusion de faire les choses de la meilleure façon possible.

–Où allons-nous vous voir? Comme volant ou à l’arrière central?

—Dans la position dans laquelle je vais jouer, il faut demander au technicien (rires). Je vais très bien physiquement, il y a deux ans que je ne souffre d’aucune blessure grave et ma position sera la même que toujours: avoir la responsabilité et l’envie d’apporter tout ce que je peux sous l’aspect collectif.

–Mais vous n’avez pas parlé à Milito pour voir où vous pouvez mieux performer?

“Je ne l’ai jamais fait dans ma carrière, même si tu ne me crois pas (rires).” Je ne vais pas faire quelque chose de différent de ce que j’ai fait pendant toutes ces années. Je ressens le football comme quelque chose de collectif, où vous devez proposer votre meilleure version pour que l’entraîneur décide du meilleur pour l’équipe. Le technicien est celui qui sait quand et où me mettre.

–Y a-t-il une crainte que les choses ne se passent pas comme vous vous y attendez?

Non. Je n’ai pas peur, car je viens offrir le meilleur de moi.

–Vous avez vu que les enfants deviennent de plus en plus forts et que le football argentin a une dynamique différente…

– Oui. On regarde de côté un facteur physique parce qu’il vient d’un autre football, mais dans la préparation que j’ai faite, je me sentais très bien. Ensuite, vous devez voir ce qui se passe à l’intérieur du tribunal.

–Vous serez le plus expérimenté du tournoi.

– Oui, c’est un beau défi de jouer avec des jeunes. Il est prouvé que ce n’est pas facile car il existe de nombreux exemples de joueurs qui sont revenus et cela ne s’est pas bien passé. Aujourd’hui, je vis un compte à rebours et je veux profiter de chaque instant au maximum. Je continue de jouer parce que j’aime ce que je fais. Le jour où je ne jouirai plus, je mettrai fin à ma carrière.

–La Brujita Verón a déclaré que lorsque vous prendrez votre retraite, vous pourrez commencer à diriger dans les divisions inférieures du club.

– La réalité est qu’ici je me sens très identifié. Les étudiants me représentent beaucoup et cela me met à l’aise. C’est comme si j’avais toujours connu le monde des étudiants, mais nous ne négocions toujours rien (rires).

–Mais tu as déjà un coach…

– Aujourd’hui, je me sens toujours comme un joueur et je ne vois pas au-delà. Je suis une personne agitée qui était intéressée par la connaissance et la formation. Le cours de directeur technique l’a fait non seulement pour l’avenir, mais aussi pour le présent. J’aime voir le jeu de l’autre côté, mais jusqu’à ma retraite, je ne prévois pas ce que sera l’autre étape. Il est encore prématuré d’en parler.

Avec 145 matchsJavier Mascherano est le joueur qui portait le plus souvent le maillot de l’équipe nationale. Pendant ses jours avec l’Albiceleste, il a rencontré de nombreux membres de la famille Pincharrata. Contacts avec Mariano Andújar, Gabriel Milito et Juan Sebastián Verón ont été décisifs pour le chef de choisir Étudiants pour revenir au football argentin.

–Quel groupe avez-vous rencontré?

“La vérité est que je les connaissais tous.” Il y a beaucoup de jeunes qui m’ont surpris. Pour la position qu’il joue, je l’adore David Ayala. Je pense qu’il a un énorme avenir. Nahuel Estevez Je l’aime aussi beaucoup car il a des conditions barbares.

–Et vous avez parlé à Marcos Rojo?

“Oui, nous avons discuté de quelques choses avec Marcos, mais nous devons encore voir ce qui se passe (rires).”

–Craignez-vous qu’à un moment donné, on vous demande d’appeler Leo Messi?

– Non. Cela n’a rien à voir avec la réalité qu’il a avec la mienne. Sans parler de l’ampleur. Il est le meilleur joueur du monde, bien que tout puisse arriver dans le football. Tout dépendra de l’envie qu’il a de jouer dans le football argentin. Les circonstances du niveau familial doivent également être prises en compte. S’ils veulent vivre en Argentine ou non. Ce sont des choses personnelles et privées dans lesquelles on essaie de ne pas entrer. Si un jour Leo décide de venir au football argentin, ce sera un bond de géant pour le sport et pour le pays, pour tout ce qu’il représente.

–Aujourd’hui, vous avez Maradona sur le trottoir, qu’est-ce que cela signifie pour vous?

—La vérité est que ça me fait plaisir que Diego soit au football argentin. C’est une valeur ajoutée. De plus, il serait très démagogue de dire que cela génère quelque chose qui est en gymnastique. Je préfère pécher de façon réaliste et dire que je serai toujours reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné, en tant que capitaine de l’équipe nationale quand j’étais très jeune. Tout comme nous étions autrefois du même côté, nous sommes aujourd’hui confrontés.

–Vous êtes le seul joueur de football argentin à avoir remporté deux médailles d’or aux Jeux Olympiques, Tokyo pourrait-il être la fin parfaite?

-Je ne sais pas. Lorsque l’événement panaméricain s’est produit, j’ai dit que mon étape dans l’équipe nationale était terminée depuis longtemps. Quand j’ai parlé avec le Bocha (Batista), il m’a dit qu’il voulait que j’aille avec les garçons de Sub 23. J’ai aimé l’idée et le projet, mais je n’aime pas courir. J’espère que l’équipe réussira bien en pré-olympique et aura la capacité de se qualifier. Ce serait très positif pour le football argentin.