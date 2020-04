Javier Zanetti a révélé les détails incroyables de son objectif historique pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 98

L’Argentine a perdu 2-1 face à l’Angleterre en quart de finale à la fin de la première étape. L’équipe a eu un coup franc à l’extérieur de la surface et Daniel Passarella a pu évoquer le travail de laboratoire. Diego Simeone, Juan Sebastián Verón et Gabriel Batistuta se tenaient autour du ballon. El Bati a couru sur le ballon et le Brujita a servi une passe inattendue à Javier Zanetti, qui gisait à l’extérieur de la barrière anglaise. Le Pupi a contrôlé depuis la droite et a immédiatement sorti un puissant coup de pied gauche qui a atterri du coin. 2-2.

22 ans après cet objectif mémorable, que Diego Simeone a même copié en 2013 alors qu’il dirigeait l’Atlético Madrid, Javier Zanetti Il a raconté des détails inédits de la préparation sur un compte Instagram en direct avec son ancien partenaire Stephen Cambiasso.

«Je l’ai bien vécu en tant que fan de la Coupe du monde. Vous avez marqué un but pour l’Angleterre avec un tir du pied gauche dans le coin! Tout pourrait être préparé, mais ne me dites pas que j’étais prêt que vous étiez gaucher …Plaisanta Cuchu.

“Non, non, tout était préparé, mais je pense que si je le rêvais, ça ne se passerait pas comme ça s’est passé … Je vais vous dire: C’était une décision préparée que nous avons pratiquée pendant quatre ans. Ma position, où j’ai marqué le but, était occupée par Ortega. J’étais le dernier homme à voir si l’on avait atteint le but et j’allais célébrer avec eux. Nous sommes arrivés en France et Passarella raconte: “Non, nous allons jouer mais nous allons changer. Vous allez passer derrière la barrière ». Et bien je te le dis. Et il est sorti juste au moment où nous en avions le plus besoin, contre le rival que vous savez ce que signifie battre L’Angleterre. Et cela s’est avéré parfait. Je suis sincère: quand il est entré, il ne pouvait pas le croire. Quand je sors pour faire la fête c’est comme si je parlais à ma jambe gauche parce que je ne pouvais pas y croire»Pupi a raconté en riant ce match que l’Argentine a finalement remporté aux tirs au but.

“Je suis un fanatique, tu sais, mais J’ai cette histoire d’Araujo dans ma tête, cette “grande Passarella”. Et Araujo a commencé, c’est une histoire que vous avez enregistrée, pour moi comme pour beaucoup d’Argentins. Tout ce qui était incroyable. Quel gaucher! »Termina Cambiasso.

La particularité de l’affaire est que l’ancien latéral est le deuxième joueur avec le plus de matches dans l’équipe argentine avec 142 présences (derrière le 147 de Javier Mascherano) et à peine a marqué 4 buts entre 1994 et 2011.

Les anciens footballeurs ont également parlé du but que Cambiasso a marqué pour la Serbie lors de la Coupe du monde 2006 après 25 touches: «Parfois, ce sont des choses qui vous ont touché. C’est à ton tour que Passarella a dit. Si nous parlons de ce jeu, l’autre jour, je parlais de la façon dont ce jeu était un montagnes russes d’émotions. Il avait joué le premier match de départ, quiconque est dans le football sait ce que c’est que de jouer le premier match de la Coupe du monde: vous devez gagner et vous ne jouerez probablement pas aussi bien. Nous avons gagné, pour l’autre partie un changement seul: moi. Le seul des onze qui soit sorti. J’étais sur le banc entre tristesse, déception et à 15 minutes Lucho est blessé et José devient «Cuchu entrá». Vous passez en 15 minutes que vous sentiez qu’ils ne vous aimaient plus … Ça dit “retournez là-bas”. Mais Lucho est à droite! Toi aussi, me dit-il. Je commence à jouer à droite et il tombe que tout ce jeu que je n’avais pas dans ma tête ce qui avait été tout le précédent“