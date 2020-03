Je compte en Géorgie recherchera des Hispaniques dans le recensement de 2020

I Story en Géorgie remplit la mission de promouvoir des stratégies et des programmes pour atteindre le nombre total d’hispaniques dans le sud du pays. Une vidéo affirmative illustre l’importance de participer massivement au recensement de 2020. Le registre national commence à partir de ce 12 mars dans les 50 régions des États-Unis.

Je compte en Géorgie travaille sans relâche pour que les Hispaniques ne soient pas exclus du recensement de 2020 aux États-Unis.

À peine un mois avant l’activation du recensement de 2020, les membres de Je compte en Géorgie Ils sont déjà prêts à promouvoir l’importance de ce processus statistique qui sera mené dans les 50 régions des États-Unis.

Le recensement de 2020 est une méthode statistique de la population stipulée dans la Constitution des États-Unis, qui est prévue par le Census Bureau, dont l’organisme a récemment annoncé que le processus débutait le 12 mars.

Compte tenu de cet appel national, Je compte en Géorgie Il remplit la mission de promouvoir des stratégies et des programmes pour atteindre le nombre total d’hispaniques dans le sud du pays.

Donc, Je compte en Géorgie Il a dévoilé une campagne intéressante et affirmée pour que la communauté hispanique sache l’importance de s’inscrire au recensement de 2020.

Parmi les avantages obtenus grâce au recensement de 2020, l’entité civile a expliqué que le gouvernement américain allouera ses actions pour répondre aux besoins des communautés.

Telles que l’allocation de ressources pour l’amélioration des infrastructures, l’augmentation du budget pour les services de santé, ainsi que la fourniture d’une bonne éducation pour les futurs hommes et femmes de demain.

«Saviez-vous que les données recueillies lors du recensement sont cruciales car elles affectent la répartition du pouvoir, la représentation politique et l’argent consacré aux écoles, aux hôpitaux et aux services publics en Géorgie? En participant au recensement, vous aidez à déterminer si vos enfants auront plus d’enseignants dans leurs écoles, s’ils auront accès à des activités parascolaires et s’ils auront un trottoir en bon état pour se rendre à l’école en toute sécurité. En le disant, vous ferez une différence pour nous tous », fait partie des arguments qu’il projette Je compte en Géorgie, pour ce nouveau processus statistique.

Données à connaître sur le recensement de 2020

La famille recevra une lettre contenant les questions, auxquelles il faut répondre rapidement par téléphone ou en ligne.

Un autre aspect à ne pas négliger est d’enregistrer toutes les personnes qui composent leur noyau familial en tant que nouveau-nés, grands-parents, personnes âgées, personnes malades, amis ou parents.

Le United States Census Bureau n’enverra qu’une seule lettre par logement et se souviendra que si une personne ne l’a pas incluse dans le recensement, elle ne peut pas être comptée.

D’un autre côté, les familles qui ne répondent pas au questionnaire statistique par téléphone ou Internet, les agents du Census Bureau vont frapper à la porte de la maison.

Statut juridique du recensement de 2020

La Constitution nationale des États-Unis stipule dans son article 1 de la section 2 que le pays doit développer un décompte de population tous les dix ans.

Il Recensement 2020 Ce sera la 24e édition aux États-Unis, qui est promue depuis 1790.

