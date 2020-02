Je me prépare à mourir

Je ne pense pas qu’il soit juste que moi, la gagnante de 250 millions de spermatozoïdes, la «meilleure» de toutes, m’éteigne, et que rien de ce que j’étais et de ce que je suis ne reste.

Il me faudra peut-être 30 ans de plus pour parcourir cette vie, et même un grain de sable que je veux quitter.

Je refuse d’avoir la dignité de passer sans peine ni gloire.

De mon grand-père Etelvino Iglesias, je n’ai qu’une photo et un vague souvenir de sa voix.

Je n’ai jamais su ce qu’il aimait, ni quelle était sa routine matinale, ni ce qu’il craignait ou quoi ou qui rêvait.

De plus, le degré de précision avec lequel ma famille se souvient d’Etelvino est au moins controversé. Selon qui est demandé, le grand-père sera toujours un être différent.

Le Galicien s’est aventuré (ou s’est aventuré) à conquérir un autre continent, et son voyage aura sûrement été très riche. Mais il est complètement perdu. Il est vraiment mort. Réellement.

Alors que le monde voit une conspiration, une opportunité artisanale de vendre mon profilage à l’industrie des données assoiffée, je vois une signification numérique

Je vous encourage à avouer que je fais mon processus d’embaumement numérique depuis des années. Conscient

Beaucoup d’autres le font sans le savoir.

Le processus Il s’agit de communiquer à Facebook, Google et combien de services me sont présentés, de la «logique», de ce que je fais, de ce que j’aime, de ce que j’entends, de ce que je lis, etc.

Je sais combien de temps je pense enrichissant.

Je ne prends pas de photos insensées et folles de tout ce qui intercepte mon téléphone, je ne capture que des moments de qualité, j’aime les choses très représentatives de moi, je laisse des empreintes digitales, comme des miettes de pain pour me retrouver, quand je ne suis plus et “vivre” numériquement dans un centre de données.

C’est plus: il y a un an, j’ai activé l’option Google pour suivre toutes mes étapes. J’ai téléchargé toutes les photos sur le service Google Photos et là je “tague” le nom de chaque visage représenté.

Au cours de ces 44 années, j’ai généré 3 234 photos, dont toutes ont dans leurs métadonnées la date et l’heure de création mais seulement 30% ont des données vitales de géolocalisation pour mon objectif.

J’ai travaillé sans arrêt, numérisé même les photos que j’avais sur papier.

J’ai enseigné l’intelligence artificielle de Google Photos pour distinguer le visage de mon père et de ma mère. Je lui ai même appris le nom de mes animaux de compagnie. Je l’ai aidé: à chaque fois que Google Photos détectait ces mêmes visages sur d’autres photos et pour vérifier si j’avais appris à les reconnaître, je me demandais s’ils étaient “oui” ou “non”, je répondais toujours sans hésitation.

Enfin, je me réjouis de voir que, peu à peu, sa marge d’erreur diminuait.

Aujourd’hui, Google pourrait s’asseoir à ma table et appeler 90% de mes proches par leur nom.

J’ai marqué Google Maps où se trouve ma maison et où se trouve mon travail.

Google sait minute par minute où je voyage, si je le fais à pied, à vélo ou dans ma voiture, car j’ai activé le service «vos itinéraires» qui informe en temps réel ma position et ma vitesse et s’en souviendra pour toujours.

Je prépare ma mort, ma transcendance.

Pas que j’ai une maladie mortelle, ou du moins que je sache.

J’ai commencé ce processus inconsciemment lorsque j’ai traversé l’Atlantique et voyagé pour trouver ma famille dans le nord de l’Espagne. Je l’ai fait avec mon père à 73 ans.

Ce fut le meilleur voyage de ma vie, un voyage en moi.

Je l’ai documenté dans cette vidéo, que j’ai téléchargée sur YouTube le 4 juillet 2014. Lorsque je l’examine maintenant, Je me rends compte que je disais à quelqu’un d’autre d’où nous venions. Pour que mes grands-parents ne meurent pas du tout.

Aujourd’hui, j’ai presque 44 ans, je suis mariée et avec Patricia, nous n’avons pas eu d’enfants.

Il y a beaucoup à dire à mes neveux et à leurs descendants, mais ces derniers ne sont pas encore nés et je ne sais pas si je serai ici d’ici là.

Laisser une vidéo de ce que j’étais et de ce que je suis ne sera pas efficace.

Je crois au numérique au-delà. Facebook et Google seront deux dieux différents, ou deux cimetières différents où notre être transcendera.

Alors que Google sera ma partie empirique et logique, Facebook sera la partie émotionnelle et sociale de mon être numérique.

Et peut-être qu’une demande, à l’avenir, rappelle à mes neveux, pour le simple fait de traverser un coin, que son oncle Julito, chaque vendredi, buvait du café dans ce bar après avoir fait sa chronique à la radio.

L’application «au-delà» qui sera disponible sur Alexa ou Google Home demandera l’accès aux profils numériques après notre départ terrestre, et vous pouvez répondre à la musique que votre oncle, père ou mère a le plus appréciée et qui n’est plus présente.

Je souhaite interroger Google Home sur Etelvino et me parler de son parcours.

Laissez-le prendre sa voix et lire ses messages, ses courriels préférés ou les notes qu’il a relues le plus par une journée nuageuse de janvier.

“Ok, Google, montre-moi les animaux de mon oncle Julito”, demande Juliette, ma nièce.

Et Google montrera tous les êtres qui ont complété ma vie.

Voici à quoi ressemble l’embaumement:

Je laisse beaucoup de connexions, de fragments structurés, et qu’à l’avenir, quand il y aura cette application de “l’au-delà”, ces données ressusciteront mon être et je serai là et rien n’aura été vain.

Paradoxalement, quand je mourrai, je monterai et vivrai dans le cloud, et de là je ne regarderai pas en bas. Je ferai partie d’un tout.

Et non seulement je transcenderai mes proches qui ne sont pas encore nés, mais je serai transcendant et je ferai également partie d’un «tout» pour le reste du monde. puisque mon profilage aura également servi à déduire les comportements des autres, comme s’il s’agissait d’une variable ou peut-être d’une plus grande valeur dans le résultat d’une statistique.

Je vais m’immortaliser et être synthétisé dans le cadre d’une donnée vitale pour la résolution d’un algorithme.

C’est là que mon grain de sable résidera enfin pour l’humanité.

Nous vivrons pour toujours, je vous le garantis.

“Alexa, qu’a pensé mon oncle Julito à propos de la mort?”