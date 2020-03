“Je ne m’en suis même pas rendu compte”: López Obrador va reporter le début de la vente des “cachitos” pour la tombola de l’avion après avoir critiqué les organisations féministes

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a indiqué que ce sera mardi que les billets pour la tombola présidentielle commenceront à être vendus, après avoir reçu hier des critiques pour avoir programmé cette vente pour le lundi 9 mars, jour où les collectifs Les féministes appellent à une grève nationale des femmes.

«Je ne savais même pas, et je n’avais pas en tête que lundi était le 9e jour de chômage, ce qui est promu, et c’est pourquoi j’ai dit ici qu’ils allaient commencer à distribuer les billets. Savez-vous combien de billets vont être distribués? 40 000, et je pense à Nuevo León et Jalisco. Du coup sur les réseaux sociaux, un groupe lié à une fête, ils ne sont offensés que parce que les billets vont commencer à être distribués», A déclaré le président.

López Obrador a déclaré que “alors non, ce ne sera pas lundi”, ce sera mardi lorsque la distribution commencera, car, at-il dit, vous ne pouvez pas tomber dans la provocation.

«Alors non, ce ne sera pas lundi, mardi ou mercredi. Mardi, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas tomber sous le coup de la provocation, le conservatisme est très irrité, pour cela (actions contre la corruption), ils n’ont pas payé d’impôts, ils ont été pardonnés. »

Ce mardi, lors de la conférence de presse du matin émise par le président López Obrador, Ernesto Prieto Ortega, directeur général de la Loterie nationale d’assistance publique, a annoncé que lundi prochain, le 9 mars à 9 heures, la vente générale des billets commencerait. pour la tombola de l’équivalent en argent de l’avion présidentiel.

Cependant, commencer la vente le même jour que la grève nationale des femmes est prévue, a provoqué l’indignation dans divers secteurs et pas seulement ses détracteurs Ils lui ont reproché de lancer la vente à cette date, mais aussi des milliers de femmes sur Twitter.

Le président a été souligné à plusieurs reprises par les secteurs féministes depuis ils croient qu’ils n’ont pas de stratégie solide pour arrêter les fémicides dans le pays, dans lequel mourir le jour une moyenne de nNeuf femmes.

Dans ses diverses manifestations, des groupes se sont manifestés devant le Palais national pour protester contre les féminicides comme Ingrid Escamilla ou celle de la petite Fatima, mais aussi pour ceux de dizaines de femmes qui meurent chaque jour, sans baisser l’incidence inquiétante.

Ennuyées par la scène, les féministes ont fait des pintes avec des slogans et ont jeté des ballons pleins de peinture rouge à la porte du Palais National.

“Votre silence est complice”, “Ils nous tuent” ou “Président indifférent” étaient quelques-unes des affirmations imprimées sur le mur du logement du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador.

Dans des déclarations aux médias, un manifestant a accusé le président d’avoir perpétré un “fémicide d’État” et a appelé à “des actions concrètes” contre la violence à l’égard des femmes.

“Nous vous demandons de remplir vos obligations”, a conclu le communiqué des manifestants, tandis que les autres femmes ont demandé au président de montrer son visage et lui ont reproché ses priorités politiques. au cri de «Justice oui, tombola non», en référence à la tombola spéciale controversée de l’avion présidentiel.

Il y avait aussi plus de réclamations sur les murs et les planchers comme “Ils ne nous feront pas taire”, “Rendez-moi”, “Plus de féminicides »,« Non à l’impunité ». Par la suite, la tension a augmenté et ils ont mis le feu aux toits des statues devant le Palais National, les agents de sécurité sont immédiatement intervenus auprès d’extincteurs pour les éteindre.

“Nous ne tomberons pas dans des affrontements, leur slogan est respecté mais nous ne permettrons pas d’agressions et de violences contre les enclos, nous sommes avec l’alerte de genre, nous respecterons ce qu’ils ont à dire, mais tout cela dans le cadre de la paix », a-t-il dit.

Dans ses conférences du matin Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il considérait les demandes des femmes équitables manifestants

“Nous travaillons tous les jours pour qu’il n’y ait pas de violence, nous travaillons pour résoudre le problème des fémicides, nous célébrons qu’ils défendent leur droit à la sécurité. Ce n’est pas notre but d’offenser qui que ce soit. Je me prononce en faveur des femmes, contre le féminicide, les lois ne vont pas être modifiées pour minimiser les sanctions des agresseurs », a déclaré le président. Je suis contre le machisme, nous devons tous respecter les femmes et je ne veux aucun doute, c’est dommage “, a déclaré le président.

Dans l’interrogatoire des médias et la demande d’envoyer un message aux manifestantes, López Obrador a déclaré qu’il acceptait de ne pas arrêter ses marches: “de ne pas les arrêter (les marches), de continuer, quoi qu’ils disent somme”.

“Je suis contre la violence dans toutes ses manifestations, la vie de tous les êtres humains doit être protégée, C’est de la lâcheté d’attaquer les femmes, c’est un anachronisme, un acte de brutalité du machisme. Vous devez respecter les femmes, pas d’agressions contre les femmes, pas de crimes de haine contre les femmes, punition des responsables de violences faites aux femmes, Le gouvernement que je représente sera toujours responsable de garantir la sécurité des femmes, nous garantirons la paix et la tranquillité au Mexique“Il a conclu.