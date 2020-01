“Je ne partirai jamais”: des parents de mormons massacrés s’accrochent à leur communauté dans le nord du Mexique

LA MORA, Mexique, 12 janvier (.) – Deux mois après la tragédie, une augmentation de la sécurité a contribué à ramener le calme parmi les familles d’une communauté mormone américano-mexicaine qui habite la région depuis des décennies, nichée dans les montagnes du nord du Mexique.

Cependant, la ville semble de plus en plus vide car de nombreux habitants ont décidé de quitter les lieux.

Début novembre, trois femmes et six enfants de la communauté ont été pris en embuscade par un commandement armé alors qu’ils se déplaçaient sur un chemin de terre désolé dans l’État mexicain de Sonora, près de la frontière avec les États-Unis, dans un incident qui a provoqué l’indignation des deux nations.

“Ce ne sera plus jamais pareil à La Mora”, a expliqué Kendra Miller, 27 ans, dont le frère Howard a perdu sa femme Rhonita et leurs quatre enfants dans l’attaque. “Il y a des familles qui viendront rendre visite, mais elles ne reviendront pas ici parce qu’elles ne se sentent pas en sécurité.”

Aujourd’hui, les routes locales menant à La Mora sont surveillées par des centaines de forces de sécurité et des airs un hélicoptère survole la région, à un moment où le président Andrés Manuel López Obrador rend visite au communauté

Certains villageois se plaignent que la présence de la police avant l’attaque était pratiquement inexistante, mais depuis lors, elle a été inondée de soldats et de membres de la Garde nationale nouvellement créée.

Au-delà de la commisération pour les familles des victimes, López Obrador se bat depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d’un an pour réduire la violence du crime organisé, tandis que le nombre d’homicides dans le pays reste à des niveaux record.

Les familles qui habitent la région, stationnées entre collines et rivières, viennent de communautés mormones qui ont commencé à fuir les États-Unis il y a plus d’un siècle à la recherche d’un refuge pour leurs croyances polygames.

Ils ont construit des maisons spacieuses avec des vergers où leurs enfants pouvaient faire du vélo et jouer librement, mais cette enfance insouciante n’est plus qu’un souvenir pour beaucoup de ses habitants.

“J’avais un rendez-vous pour me marier ici une semaine après leur mort … maintenant mon petit ami veut que nous vivions aux États-Unis”, a déclaré Miller.

Lors d’une visite des lieux, la jeune femme souligne le grand nombre de maisons abandonnées qui semblent étrangement calmes, avec leurs jardins pleins de mauvaises herbes.

D’autres membres de la communauté qui ont choisi de rester racontent comment les enfants souffrent de cauchemars récurrents et regrettent que leurs familles craignent de visiter la région.

Jusqu’à présent, le gouvernement mexicain a arrêté sept suspects dans le cadre des enquêtes, mais les raisons de l’attaque brutale restent un mystère.

Les autorités estiment qu’il est possible que les victimes aient été abandonnées au milieu d’une bataille entre des gangs du crime organisé luttant pour le contrôle de la zone.

Malgré la plus grande présence de la sécurité, certains membres de la communauté qui sont revenus pour la visite de López Obrador ont choisi de voyager en avion léger. Ceux qui ont emprunté la route par voie terrestre ont été escortés par les forces de sécurité.

Mais pour les quelques familles qui ont décidé de rester à La Mora, la peur n’est pas une raison pour quitter leur domicile, bien que la peur de subir une nouvelle attaque reste latente.

“Je ne vais nulle part”, a déclaré Matthew Langford, dont la sœur est décédée lors de l’attaque. “De mauvaises choses se produisent aux quatre coins du monde, même aux États-Unis, nous ne pouvons pas courir.”

Occupé, tout en séparant et en emballant les noix de la récolte de l’an dernier, Steve Langford, le frère de Mateo, a déclaré qu’il n’avait pas non plus l’intention de partir. “J’aide mon cousin David avec l’écrou, chaque jour nous nous battons pour les convaincre de rester ici”, a-t-il déclaré.

David a perdu sa femme Dawna et deux de ses enfants dans l’attaque. Un autre reste hospitalisé en raison d’une blessure par balle à la mâchoire. “Je ne partirai jamais d’ici”, a déclaré Langford.

