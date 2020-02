“Je ne peux pas me taire” face aux problèmes sociaux: Ricky Martin

SANTIAGO, 23 février (.) – Le chanteur portoricain Ricky Martin a déclaré dimanche qu’il estimait qu’une partie de son travail d’artiste était de défendre les droits de l’homme et de soutenir les revendications sociales qui se posent dans plusieurs pays d’Amérique latine.

L’interprète de “Living the Crazy Life” a joué un rôle actif dans des manifestations dans son pays natal, Porto Rico, ainsi que dans des campagnes contre la traite des êtres humains et en faveur des droits des minorités sexuelles.

“Tous les problèmes sociaux sont interconnectés et je ne peux pas me taire, je dois parler de choses qui me concernent et je pense que le public l’attend de cette façon”, a déclaré l’artiste lors d’une conférence de presse avant sa représentation au festival de Viña del Mar.

“Je ne vais pas prêcher, je ne dirai à personne ce qu’ils doivent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire, je ne fais que servir d’exemple et j’insiste, je partage ce qui fonctionne pour moi”, a-t-il ajouté.

La chanteuse, mariée à l’artiste Jwan Yosef et père de quatre enfants, est également devenue une figure importante de la défense des droits LGBT + et de la lutte pour l’égalité de mariage.

“Heureusement, petit à petit, les pays s’ouvrent et ils se rendent compte que nous ne perdons rien en acceptant le mariage égal, au contraire, nous gagnons des citoyens qui se sentent rassasiés, qui font partie d’une société”, a-t-il dit.

Le chanteur, qui suscite l’intérêt du Chili en raison de son soutien ouvert au mouvement social, agira dans le spa au milieu de la tension créée par les protestations qui ont secoué le pays depuis la mi-octobre en réclamant des améliorations en matière de santé, d’éducation et de pensions, entre autres.

Lors d’une réunion détendue avec la presse, Martin a déclaré qu’il exhortait le public à descendre dans la rue pour exiger leurs besoins, mais de manière organisée.

Parmi les prochains projets de la star portoricaine, en plus de son nouvel album qui sortira en avril, il a révélé qu’il travaillait en collaboration avec le chanteur de flamenco Diego el Cigala, bien qu’il n’ait pas eu besoin de plus de détails.

(Rapport de Fabián Andrés Cambero, édité par Juana Casas)