Je ne recevrai pas de marche, je ne veux pas montrer, dit López Obrador

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré qu’il ne recevrait pas la marche que Javier Sicilia et les membres de la famille LeBarón mèneront de Morelos, car il n’aime pas ce type de propagande.

Interrogé sur la mobilisation qui partira le 23 janvier pour rejoindre le Palais national, López Obrador a indiqué que les militants seront reçus par le Cabinet de sécurité.

«Ils peuvent entrer au Palais National, ils seront reçus, mais je ne les recevrai pas, le Cabinet de Sécurité les recevra, pour ne pas faire de spectacle, un spectacle. Je n’aime pas cette manipulation de propagande. Le Cabinet de sécurité les recevra et leur accordera toute leur attention, ils seront respectés en tout, ils auront tout le soutien pour qu’ils ne soient pas dérangés, ils exercent leurs libertés », a-t-il dit.

Le politicien de Tabasco a considéré qu’un public de ce type se prête à une “imprudence” ou à un “manque de respect” et qu’il doit s’occuper de l’investiture présidentielle.

“Rien de plus que de les avoir avec moi, car je dois m’occuper de l’investiture présidentielle, comme l’a dit Adolfo Ruiz Cortinez:” Ce n’est pas moi, c’est l’investiture “. Si soudain quelqu’un est dérangé, il y a une explosion, c’est le président du Mexique, c’est une institution, c’est le président qui représente tous les Mexicains, et je dois m’occuper de cette investiture, parce que dans d’autres cas il y a eu des excès et pourquoi s’exposer » expliqua-t-il.

Qui recevra la marche, sinon López Obrador?

López Obrador a déclaré que les secrétaires Alfonso Durazo, de la sécurité; Luis Sandoval, de la défense; Rafael Ojeda, de Marina, et Olga Sánchez Cordero, de l’Intérieur, seront là pour les recevoir, et il recevra le rapport de la réunion.

Il a seulement demandé qu’une commission soit constituée pour la réunion et qu’il y ait ordre.

“La démocratie est l’ordre, c’est l’ordre démocratique, et la politique, entre autres choses, a été créée pour mettre de l’ordre dans le chaos, nous allons donc y parvenir”, a-t-il déclaré.

Affaire LeBarón: Trump offre de l’aide, López Obrador la rejette

En novembre dernier, le président Donald Trump a offert son aide au président Andrés Manuel López Obrador dans l’affaire LeBarón et pour lutter contre le crime organisé.

Cependant, le Mexicain l’a rejeté, mais pas avant de présenter ses condoléances.

En apprenant le massacre au cours duquel neuf membres de la famille LeBarón ont été calcinés à Chihuahua, au Mexique, le président Trump a offert son aide au Mexique, ce à quoi le président López Obrador a rapidement répondu.

“C’est le moment pour le Mexique, avec l’aide des États-Unis, de faire la guerre aux cartels de la drogue et de les effacer de la surface de la terre. Nous attendons simplement l’appel de leur nouveau président!”, A écrit Trump à via votre compte Twitter.

“Si le Mexique a besoin ou demande de l’aide pour éliminer ces monstres, les États-Unis Il est prêt, désireux et capable de s’impliquer pour faire le travail rapidement et efficacement », a ajouté le républicain.