Je ne te connais jamais maman, un crime odieux déclenche une tragédie

Chronique: “Je ne te rencontrerai jamais maman”, un crime odieux déclenche une tragédie Un crime effrayant perpétré par un Hispanique contre sa propre famille laisse un bébé à naître sans sa mère. Javier Vidal a tué sa femme enceinte et kidnappé son fils de deux ans avant d’être abattu par la police. Mais il y a encore une victime.

Ce que je vais vous dire aujourd’hui est la chose la plus triste qui secoue notre communauté. Lorsque vous regardez votre femme enceinte et que vous sentez les coups de pied de votre bébé, quelque chose est censé bouger en vous.

Mais cela n’est pas arrivé à Javier Vidal.

Il se disputait avec sa femme, Diana Rivera, enceinte de 7 mois, pour une raison intime que seuls ils sauront et ils l’ont emmené au-delà.

C’est arrivé ce dernier dimanche de Pâques à Lamont, dans le comté de Kern, en Californie.

Vers 20h30, les shérifs se sont rendus dans une maison de la rue Florence, près de l’avenue Parish à Weedpatch, ils avaient été informés qu’il y avait eu une fusillade.

Lorsqu’ils sont entrés dans la maison, ils ont trouvé Diana Rivera blessée par balle. Le plus horrible, c’est qu’elle n’était pas la seule à se battre entre la vie et la mort à seulement 34 ans … dans son ventre, elle se battait pour survivre à un bébé de 7 mois.

Diana a été transportée à l’hôpital le plus rapidement possible, mais rien ne pouvait être fait pour elle. Ils ont sorti leur petit de leurs tripes et l’ont mis dans un incubateur.

Ce n’était pas l’idée de son arrivée dans le monde. Il devait passer deux mois de plus dans le ventre de maman, à écouter ses berceuses, les voix de ses petits frères, le cœur de maman qui le détendait tellement pour dormir.

Maintenant, bébé est connecté à des câbles et des tubes qui l’aident à respirer. Mais il lui manque ce tambour qui le liait à maman. Où est ta voix? Où ton coeur

Cela n’avait pas d’importance pour Javier Vidal. Ni ça ni rien. Il y avait quelqu’un d’autre dans la maison au moment du crime. Little Elias, deux ans, a été témoin de ce que papa a fait. Et son père l’a emmené de la maison. Il l’a kidnappé et s’est enfui avec lui.

Dès que les autorités ont réalisé qu’Elias avait disparu, elles ont émis une alerte Amber, mais elles ont retrouvé le petit garçon peu de temps après, seul et abandonné, vers 23 heures.

Il y avait déjà deux enfants qui aimaient maman et personne n’allait la lui rendre.

Javier Vidal avait laissé le garçon derrière lui pour fuir plus facilement. Mais la police l’a localisé dans le bloc 2900 de l’autoroute Taft sur Wible Road.

“Arrête, sors avec tes mains”, lui ont-ils dit.

Mais Vidal avait déjà commis toutes les atrocités cette nuit-là, alors il n’avait rien à perdre. Au lieu d’agir comme on lui a dit, il a commencé à tirer.

Et donc, il est également mort. Coup.

«L’équipe SWAT a répondu et au cours de quelques heures, des coups de feu ont été échangés. Finalement, le suspect a été déclaré mort sur les lieux vers 4 heures du matin », selon le bureau du shérif du comté de Kern.