«Je n’en veux plus»: le livre qui explique avec des dessins de prévention de la violence

Merlina Chocarro est une designer qui donne des ateliers sur la prévention de la violence. En les fournissant à différentes personnes, il y a eu un moment où ils se sont séparés de leurs idées et ont pris vie à travers un livre.

Avec ce livre, il a découvert une partie importante, qui était de savoir non seulement les problèmes qui existent dans la société, mais aussi les refléter à travers des illustrations.

Ces dessins prenaient le contrôle de leurs cours: c’étaient des ateliers, des causeries ou des conversations.

En entrevue pour Infobae Mexique, Merlina a expliqué le processus de création du livre, son développement et pourquoi elle a décidé de le faire de manière indépendante.

MerCh est le pseudonyme que j’ai choisi en tant qu’écrivain / éditeur. Je m’appelle Merlina Chocarro, Argentine. J’ai 41 ans. Je suis graphiste diplômé de l’Université de Buenos Aires (UBA), je travaille en tant que graphiste indépendant, et je suis bénévole à la Bibliothèque populaire de Matheu Nuestra América depuis 2015.

Dites-moi s’il vous plaît, comment est née l’idée de faire le livre? et quel est le but de celui-ci?

Le livre s’appelle Je n’en veux plus. C’est un matériau qui découle de l’expérience de donner des ateliers dans différents domaines. Ces ateliers sont dynamiques, bavardent, conversent.

Avec le temps, je me suis soutenu dans la création de graphiques, de dessins et je traduisais un atelier de prévention de la violence.

Quelles sont les caractéristiques du livre, pourquoi moins de texte et plus d’images?

J’avais préparé un document de tout ce que j’ai donné dans l’atelier et en marge je faisais les dessins qui me permettraient d’expliquer, de manière plus graphique, les concepts que je voulais tourner et j’ai réalisé que c’était beaucoup plus efficace parce que grâce aux dessins, je pouvais sauter les barrières culturelles, les barrières linguistiques, les barrières de formation.

Il y a beaucoup de gens qui assistent à des collations qui ne sont pas alphabétisés ou, par exemple, donner des conférences pour l’école primaire pour adultes, il commence à être alphabétisé certaines personnes, alors tout ce qui a trait au dessin sera beaucoup plus accessible. C’est alors que j’ai pensé à faire de ce livre que tout ce qu’il fait, c’est tout traduire en dessins ou autant que possible en dessins, ou autant que possible en dessins.

Quel a été votre déclencheur personnel pour résoudre le problème de la violence?

Ce livre est un outil valable pour travailler en groupe, individuellement, en milieu scolaire, en espace de formation. Ce qu’il a, c’est que c’est une lecture brève car il y a 52 pages avec très peu de texte et des explications simples sur la structure, les liens violents et permet cela rapidement, Quelqu’un qui regarde le livre, qui l’a feuilleté, a un aperçu des principaux concepts liés à la violence de genre.

C’est un outil qui vient combler un vide, car bien qu’il existe de nombreux cours ou ateliers de prévention de la violence, il existe également des protocoles d’action que les mouvements féministes développaient. Il y a des plans, il y a du matériel sur Internet, mais il n’y avait pas de livre, une compilation de toutes ces informations et tout le monde pouvait y accéder.

Nous parlons de personnes qui n’ont pas Internet, ce qui Il n’a aucun recours et j’ai pensé qu’il était important de générer un matériel qui, en raison de ses supports, étant un livre dessiné, se révélera plus accessible.

Où voulez-vous que le livre aille?

Je l’imagine dans les principales bibliothèques du pays, je l’imagine dans les salles de premiers soins, dans les espaces d’écoute, dans les postes de police, dans un endroit que je peux saisir et en moins d’une demi-heure, feuilletez-le et trouvez quelques premiers conseils pour travailler et reconnaître en nous ces structures qui travaillent sur nos liens.

Je l’imagine dans les espaces communautaires, dans les espaces d’accès lorsque vous allez aux consultations médicales, dans les écoles, les écoles secondaires, dans les salles à manger, les collations. Je veux qu’il reste à petit prix, mais cela va au-delà de mes connaissances techniques, en tant que designer.

Cette variante de faire un livre économique, accessible. Je le publie indépendamment pour éviter certains prix supplémentaires, qui ont à voir avec le travail avec un éditorial. C’est une première expérience, voyons comment ça marche, si un changement indépendant est possible pour avoir une bonne arrivée.

Je n’exclus pas non plus à l’avenir s’il sert de matériel pour conclure des accords avec différentes agences ou tout ce qui apparaît et permet à ce livre de toucher plus de personnes, s’il fonctionne et s’il fonctionne. Nous espérons que nous pourrons inonder le pays, le monde pour changer les choses.

Le déclencheur personnel a à voir avec un chemin qui s’est écoulé dans cette vie dans laquelle personne n’est exempt d’être violent ou d’exercer la violence, comme je l’ai dit précédemment: bien que nous ne le voulions pas, nous tombons souvent dans cette modalité, c’est ainsi que nous avons été élevés et c’est ce qui abonde partout.

Malheureusement, dans les liens, dans les institutions, Dans chaque interaction, des structures de domination, de soumission se déploient et j’ai ressenti ce changement à un moment de ma vie.

C’est d’abord un très grand travail personnel, puis le travail collectif qui est le travail de la bibliothèque et ensuite ce projet qui vient continuer à s’ajouter dans la construction d’un nouveau modèle relationnel. Il y a beaucoup de gens qui font d’immenses travaux, dans de nombreux endroits, en silence, pour changer les choses et c’est ma contribution aussi.

Où pouvez-vous acheter le livre?

Pour acheter le livre, une campagne de financement collectif est actuellement ouverte sur la page idea.me, qui est une plateforme de financement collectif. Mon frère, l’acteur David Chocarro, m’a aidé avec un appelé Gofund.me, mais je pense qu’au niveau national en Argentine ça ne marche pas, car c’est en dollars, plus de carte et je pense que des taxes s’ajoutent qui ne favorisent pas.

La page sera ouverte jusqu’au 23 février à la fin de la campagne, j’espère que vous pourrez tout assembler pour terminer l’impression et Après cela, lorsque j’imprimerai les livres, je ferai une page personnelle pour pouvoir accéder à acheter le livre, ce sera indépendamment.

Le livre a un prix différentiel, d’abord il coûte 350 pesos, puis lorsqu’elle sera imprimée, elle augmentera. L’expédition est organisée avec chaque acheteur.