Connaissez-vous les symptômes auxquels vous devez prêter attention pour le coronavirus? Aujourd’hui, nous allons parler des symptômes avec le Dr José Rodríguez. Cela vous aidera à discerner quels sont les symptômes et s’il est vraiment temps d’obtenir de l’aide, allez aux urgences ou appelez le médecin.

Bienvenue encore une fois dans ce segment d’entretiens de première main avec des experts, des spécialistes qui sont sur le front de la bataille avec nous tous les jours et qui nous apporteront des informations très précieuses afin que nous puissions analyser nos cas et notre famille.

Dans le programme d’aujourd’hui, nous allons parler des symptômes et pour cela, nous avons un très cher médecin de notre maison dans le monde hispanique, qui est le Dr José Rodríguez.

Je pense que j’ai un coronavirus, que puis-je faire? Répondez au docteur

Il est pédiatre, il travaille avec notre famille depuis de nombreuses années et il sera ici aujourd’hui pour nous aider à discerner quels symptômes nous avons et s’il est vraiment temps de demander de l’aide. Si c’est vrai, il est temps d’aller aux urgences ou d’appeler le médecin.

M.B – Bonjour Dr José Rodríguez, bienvenue, comment allez-vous?

J.R – Merci, heureux d’être ici, je suis avec vous et avec vous tous.

Nous avons déjà plusieurs semaines avec le coronavirus, plusieurs semaines enfermées dans la maison. De votre point de vue, que faisons-nous bien, Hispaniques, et que faisons-nous si mal en ce moment?

Il est de notoriété publique que le virus est transmis par voie respiratoire et par contact étroit, donc les personnes qui maintiennent une distance de deux mètres sont la recommandation. Et cela est basé sur d’autres virus parce que nous apprenons encore beaucoup de ce virus. Nous ne le connaissons que depuis trois mois et rien d’autre, et d’après ce que nous comprenons, il reste dans les gouttelettes qui sortent lorsque nous parlons, chantons, toussons ou éternuons. Nous oublions ces gouttelettes, le virus reste dans ces gouttelettes et elles ont de la gravité. Ils sont au sol ou en surface et nous les prenons avec nos mains.

Donc, ce qu’ils font bien, c’est de ne pas transmettre le virus, de se couvrir le visage, de nettoyer les surfaces.

Les enfants sont parmi les personnes les moins touchées parce que nous comprenons qu’ils ont des anticorps beaucoup plus forts qui les aident à se protéger. Quels sont les risques pour les enfants?

Heureusement, le nombre d’enfants infectés a été beaucoup moins élevé. Le nombre d’enfants se retrouvant en réanimation est inférieur à celui des adultes. Il n’y a eu que trois décès signalés chez des enfants et tous souffrant de graves problèmes congénitaux.

Les enfants, apparemment, ont soit une protection contre la mère ou ont acquis des virus similaires. Ils sont appelés coronavirus et non, non, ils ne provoquent pas de réponse immunitaire comme les adultes.

Ici, j’ai des consultations en direct, docteur. Par exemple, j’ai une personne ici qui dit qu’elle a une mauvaise toux et commence à avoir de la fièvre ou de la fièvre.

La question est très bonne car cette maladie est différente des autres virus. Cela peut commencer très lentement, cela peut commencer par des symptômes légers, cela peut prendre 1 à 2, 3 jours, une semaine ou deux semaines, jusqu’à ce qu’il explose.