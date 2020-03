“Je répandrai le virus”

Un homme Japonqui a été diagnostiqué avec coronavirus Covid-19, a décidé de contester la mise en quarantaine pour la maladie et est allé à la place boire dans certains bars.

Mercredi dernier, vers 6 heures du matin, un homme d’une cinquantaine d’années a quitté un hôpital de la ville de Gamagori, dans la préfecture d’Aichi, après avoir été diagnostiqué avec la nouvelle souche de cette maladie .

Bien qu’il ne présente toujours aucun symptôme, les médecins lui ont demandé de s’isoler chez lui, afin de prévenir de nouvelles infections. Cependant, il a été présenté dans au moins deux boîtes de nuit. En fait, il a mentionné aux membres de sa famille avant de partir qu’il «propagerait virus“.

Le maire s’est excusé

Le sujet a pris un taxi pour se rendre dans un bar, où il a déclaré au propriétaire de l’établissement et à certains paroissiens qu’il avait été diagnostiqué Covid-19. Compte tenu de cela, un employé de boîte de nuit a appelé les autorités.

Plus tard, lorsque le personnel de santé en tenue de protection et la police sont arrivés sur les lieux, ils n’ont pas trouvé le patient, car il avait pris un deuxième taxi et était rentré chez lui.

Je ne peux pas comprendre cela dans ma tête. Je ne peux pas exprimer avec des mots, car maintenant je n’ai que de la colère », a déclaré un employé anonyme aux médias locaux.

Les barreaux ont été désinfectés et les personnes qui ont été en contact avec l’homme sont localisées et analysées. Le sujet est maintenant isolé dans un hôpital et pourrait faire face à des accusations criminelles.

Il maire de Gamagori, Toshiaki Suzuki, se sont même excusés et ont mentionné qu’il était très regrettable que le sujet n’ait pas été isolé dans sa maison “comme indiqué”.

Japon Il compte mille 45 cas confirmés et 12 personnes sont mortes à cause de la nouvelle souche de coronavirus ce qui a fait plus de 108 000 personnes infectées et 3 800 morts dans le monde, selon le décompte du réseau américain CNN.

Avec des informations fournies par ABC.es et The Sun.

