“Je souhaite qu’il ait été abattu”: des affrontements entre des journalistes “matinaux” échappent à tout contrôle, tandis que López Obrador appelle à la paix

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a appelé à la réconciliation jeudi, après hier un incident s’est produit parmi les journalistes présents le “matin”, et aujourd’hui, encore une fois, il y a eu des accusations parmi les représentants des médias la communication

López Obrador a demandé l’amour et la paix parmi les journalistes et, a-t-il dit, s’il n’y a pas de réconciliation entre les parties, ils se rendent devant les instances judiciaires.

“Ce que je veux, c’est chercher la réconciliation, voir, vous pouvez, vous pouvez, pourquoi ne pas nous pardonner, (inaudible) voir, voir, voir,”, Il a appelé au calme à ce moment.

“Parce que si nous n’allons pas continuer à promouvoir ce genre de choses, la vérité n’est pas très agréable”, at-il ajouté.

Le chef de l’exécutif a indiqué qu’il comprend les effets personnels qu’ils peuvent avoir, mais qu’il demande “Avec tout le respect et l’affection que je vous dois”, ne vous battez pas ainsi pendant la conférence, mais a précisé que cela n’interdirait à personne d’entrer.

Je comprends que cela affecte les personnes ou les parties se sentent affectées, s’il n’y a pas de réconciliation, elles s’adressent aux autorités judiciaires et sont libres. Je ne demanderais rien d’autre avec tout le respect et l’affection, aussi par respect pour les gens qui nous voient, que nous ne combattons pas ici de cette façon, et que s’il y a des griefs (inaudible), oui mais ici nous n’y pensons pas, car imaginez, si ici nous allons venir nous battre, alors nous n’allons pas à assumer la responsabilité et le devoir d’informer les citoyens “, a souligné le président du Mexique.

Lors de la conférence de presse du matin, la journaliste Isabel González, a dénoncé au président López Obrador que le “youtuber”, Paul Velázquez “lui souhaitait également recevoir un coup de feu”. Cette déclaration Velázquez a fait une interview hier devant le Palais national.

“Hier a été une journée noire pour les femmes qui ont couvert la présidence, J’ai été victime d’un acte de haine et d’incitation à la violence dans mon grief, par un individu qui est à ma gauche et qui apporte un patch, en disant que j’espère qu’ils me tireront dessus comme ils l’ont abattu », a déclaré González.

López Obrador a déclaré qu’il ne pouvait pas limiter la liberté de quiconque, et que ces situations le mettent dans une “position assez difficile”, tout en condamnant “toute forme d’agression”.

«Nous n’allons pas pouvoir limiter la liberté de qui que ce soit. Nous ne pouvons vraiment pas. Ils nous mettent dans une situation très difficile pour nous, car nous ne pouvons réprimer personne, punir personne, et ce que j’espère, c’est qu’ils se traitent avec respect, qu’ils s’aiment. L’amour et la paix, c’est-à-dire de ne pas haïr, ce n’est qu’en étant bons que nous pouvons être heureux “, a-t-il déclaré.

La journaliste a demandé la protection du ministère de l’Intérieur car, selon elle, une incitation à un crime de haine est en cours.

«Je me suis mis entre leurs mains et entre les mains des autorités. Je demande la protection du ministère de l’Intérieur, car c’est le même sujet qui a appelé tous les compagnons que vous connaissez des prostituées il y a plusieurs mois », revendiqué.

Devant ces accusations, le susdit a levé la main avec insistance pour se voir accorder la parole, cependant, López Obrador lui a demandé de ne pas l’utiliser parce que sinon, la conférence deviendrait un “zaperoco” et c’est “une affaire très sérieuse, si grave que les conservateurs sont même dérangés”.

“Regardez ici si j’applique celui des libéraux, la presse est réglementée avec la presse, les médias sont réglementés avec les médias, les journalistes sont réglementés avec les journalistes”, a-t-il souligné.

Il a souligné qu’il ne pouvait rien faire d’autre qu’appeler à la réconciliation, mais ils sont totalement libres de s’adresser à l’autorité compétente, et a réitéré que les conservateurs n’aiment pas faire le “matin”, car avant ils étaient les seuls à avoir condamné .

«Demandez-leur, par exemple, je vous demande de ne pas prenez la parole maintenant car si ce n’est pas un zaperoco ça et c’est une affaire très sérieuse, tellement grave que ça dérange même les conservateurs … Je ne parle pas de vous, je parle des machuchones, imaginez qu’ils viennent de condamner, c’est comme ça avant, ils ont dit que c’était bon et que c’était mauvais et détruit, parce que c’est pourquoi c’était le quatrième pouvoir et ils ont utilisé la liberté comme une entreprise », A-t-il expliqué.

López Obrador a réitéré l’appel à «l’harmonie et le respect. “Oui, je ne perds rien en appelant à la concorde, au respect, nous pouvons avoir des différences, bien sûr nous les avons … mais avec respect et sans violence, sans promouvoir la haine et pas la violence”conclut-il.