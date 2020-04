Le président américain a défendu sur Twitter ses actions face à la pandémie de coronavirus “Les gens qui connaissent l’histoire de notre pays disent que je suis le président le plus travailleur de l’histoire”, a déclaré Trump. Ces déclarations surviennent après la controverse suscitée par les commentaires de Trump. où il a dit que COVID-19 pouvait être traité par injection de désinfectant

Le président Donald Trump a défendu dimanche ses actions contre le coronavirus sur Twitter et a attaqué les médias, après la controverse déclenchée par ses déclarations dans lesquelles il a déclaré que COVID-19 pouvait être traité par injection de désinfectant, a rapporté l’agence Efe.

«Les gens qui me connaissent et connaissent l’histoire de notre pays disent que je suis le président le plus travailleur de l’histoire. Je ne sais pas, mais je suis un travailleur acharné et j’ai probablement fait plus en ces trois ans et demi que tout autre président de l’histoire. Les Fake News (se référant aux médias) détestent ça! », A déclaré le président.

Les gens qui me connaissent et connaissent l’histoire de notre pays disent que je suis le président le plus travailleur de l’histoire. Je ne sais pas à ce sujet, mais je suis un travailleur acharné et j’ai probablement fait plus au cours des 3 1/2 premières années que n’importe quel président de l’histoire. Les fausses nouvelles détestent ça! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 avril 2020

Il a ajouté qu’il travaillait de tôt le matin jusqu’à tard le soir: “Je n’ai pas quitté la Maison Blanche depuis de nombreux mois (à l’exception du lancement du navire-hôpital Comfort) pour prendre en charge les accords commerciaux, la reconstruction militaire, etc.”.

“Et puis j’ai lu une fausse histoire du New York Times sur mon horaire de travail et mes habitudes alimentaires, écrite par un journaliste de troisième classe qui ne sait rien de moi”, a-t-il déclaré. Je reste habituellement dans le bureau ovale jusque tard dans la nuit, et je lis et vois que je mange un hamburger Coca Cola Light dans ma chambre. Les gens m’étonnent toujours. N’importe quoi à dédaigner. “

Je travaille de tôt le matin jusqu’à tard le soir, je n’ai pas quitté la Maison Blanche depuis de nombreux mois (sauf pour lancer Hospital Ship Comfort) afin de m’occuper des accords commerciaux, de la reconstruction militaire, etc., puis j’ai lu un faux histoire dans les @nytimes défaillants sur mon travail…. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 avril 2020

Trump faisait référence à un article publié jeudi dernier par le journal de New York, qui cite une dizaine de fonctionnaires et conseillers proches du président, où ils décrivaient leurs habitudes lors de l’emprisonnement par le coronavirus à la Maison Blanche et comment il est frustré parce qu’il ne l’a pas fait. Cela se reflète comme vous le souhaitez dans les médias.

Dans un autre fil de tweets, le président a dénoncé “tous les journalistes” qui ont reçu des “prix Nobel”, dans une confusion apparente de ces récompenses, dont il a mal orthographié le nom (Noble au lieu de Nobel), avec les Pulitzer, pour leur travail. sur la Russie, faisant allusion à l’ingérence présumée de la Russie dans les élections de 2016, et à ceux qui ont demandé qu’ils rendent leurs prix et laissent les “vrais journalistes” travailler.

Trump a publié ces messages au cours d’un week-end au cours duquel il n’a tenu aucune conférence de presse sur COVID-19, malgré le fait qu’il en avait donné auparavant le dimanche, et après hier, il a insinué qu’il allait les annuler après la controverse de la désinfectants.

Jeudi, Trump a provoqué une grande controverse après avoir proposé dans l’une de ces apparitions, qui ont été jusqu’à présent quotidiennement au cours de la semaine, que la possibilité de traiter la maladie “par injection de désinfectant” dans le corps humain devrait être étudiée.

Le président Trump a déclaré vendredi qu’il parlait “avec sarcasme” lorsqu’il a suggéré que les injections de désinfectants pourraient être un traitement pour le coronavirus, une idée qui a suscité une vive controverse et un rejet parmi la communauté médicale.

Filed Under: Trump Twitter