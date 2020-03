Jeanine Áñez a déclaré que pendant l’administration Evo Morales, il y avait eu collusion avec au moins neuf organisations criminelles étrangères

Le président intérimaire autoproclamé de la Bolivie, Jeanine Áñez, a déclaré vendredi que pendant le gouvernement d’Evo Morales, il avait fui le pays après les protestations et le retrait du soutien de la police et de l’armée, il y a eu collusion avec au moins neuf organisations criminelles étrangères qui opérait dans le pays andin.

Áñez a expliqué que ces informations ressortent du rapport des services de renseignement et a mentionné des groupes spécifiques tels que le premier commandement de la capitale et Commande Vermelho du Brésil, la Fédération de Sinaloa et Les Zetas du Mexique, Sentier lumineux du Pérou et même mafias russes. Ils seraient également présents en Bolivie le Cartel de la Vallée du Nord, les Forces Paysannes d’Autodéfense de Casanare et éléments résiduels de la guérilla du FARC de Colombie.

«Tout ce qui est exprimé nous permet d’affirmer que le gouvernement précédent a permis, toléré et même pas agi connaître la présence de ces groupes criminels », a souligné Áñez lors d’un événement dans la ville de Santa Cruz pour présenter une nouvelle stratégie anti-drogue collectée par le journal bolivien Página Siete.

Ces groupes, principalement des Brésiliens, “ils opéraient principalement dans l’est et le nord du pays” Cependant, le gouvernement Morales a déclaré que ce n’était “émissaires», Mais que ces organisations n’étaient pas établies sur le territoire bolivien.

“Au cours des 14 dernières années, compte tenu de l’admissibilité du gouvernement précédent, la Bolivie est devenue non seulement un pays de transit, mais des réseaux ont été créés ici où opère un groupe complexe d’organisations criminelles liées au trafic de drogue”, a-t-il déclaré.

En réponse, le député Victor Borda du Mouvement pour le socialisme (MAS) d’Evo Morales a fait valoir que le gouvernement actuel s’est habitué à porter des accusations sans présenter de preuves et bien avant de mener des enquêtes à l’appui des allégations.

«Nous aimerions que vous nous fassiez voir les leaders, les groupes et les liens. Dites-nous quels sont les liens et les indications d’une prétendue protection. Maintenant, nous nous habituons à diffamer, calomnier et ensuite enquêter », a déclaré Borda dans des déclarations téléphoniques à Page Seven.

De plus, Áñez a décrit comme «de toute urgence»La nécessité de revoir l’autorisation des cultures de coca autorisée par la loi 906 et autorisant l’extension de la plantation d’arbustes de 12 000 à 22 000 hectares.

Le président a reconnu que l’on ne sait pas scientifiquement à quel point la demande de consommation légale de coca en Bolivie correspond, mais il est “clair” que 90% de la coca Chapare (bastion du MAS et d’Evo Morales) est Il est destiné au trafic de drogue.

