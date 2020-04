Jémez: “Arsenio était comme un père, mais Camacho a été le plus important” | Sports

Paco Jémez est né le 18 avril 1970 à Las Palmas de Gran Canaria parce que son père, Lucas de Écija, l’une des légendes du flamenco, a été embauché dans une salle de spectacle de l’île pour des représentations qui se sont prolongées plus longtemps que prévu .

Quand ils ont fini, ils sont retournés à Cordoue, où Paco a grandi, a passé toute son enfance et est devenu un professionnel du football. Sa longue carrière comprend 269 matchs en Premier en tant que joueur, 21 matchs avec l’équipe espagnole, 328 matchs en tant qu’entraîneur professionnel et un record avec deux Copas del Rey et une Super Coupe d’Espagne.

Q: Que signifie Cordoue dans votre vie?

R: C’est la ville où j’ai grandi et j’ai commencé à jouer au football quand j’étais petite, gravissant tous les échelons jusqu’à la première équipe. C’est probablement la ville la plus importante, elle m’a vu grandir et là j’ai de la famille et des amis. J’ai d’autres endroits où j’ai été très bien reçu, mais ma ville par référence est Cordoue.

Q: En plus d’être un joueur, vous avez également été entraîneur de Cordoue

R: C’est un site très spécial. Chaque fois que j’ai eu la chance d’y aller, je n’y ai pas pensé. C’est un endroit où je n’ai pas à faire des choses avec ma tête, mais avec mon cœur.

SUPER SPORTS D’ARSENIO IGLESIAS

Q: Cela faisait partie du soi-disant Super Depor. Comment vous sentez-vous au fil du temps?

R: Ce qui a été vécu à cette époque, je ne sais pas si nous pourrons le revoir car il est très difficile pour une équipe considérée comme humble et petite de pouvoir alterner en très peu de temps avec les grandes équipes de la Ligue espagnole et européenne. Ce fut une étape extraordinaire dans le monde du football, mais maintenant le Deportivo vit une époque très différente, rien à voir avec celle de la joie et du bien-être à tous égards. J’espère qu’il repartira, je ne sais pas s’il pourra devenir comme cette équipe, mais j’espère qu’il sera une référence nationale.

Q: Quel souvenir gardez-vous d’Arsenio Iglesias?

R: Très bien. Plus qu’un entraîneur, il était un père, toujours très attaché au joueur. Il était très démodé pour son âge mais très sympathique. J’ai toujours eu beaucoup de choses avec lui, même après avoir été son joueur. C’est une personne que je respecte et aime beaucoup. Vous avez vu que, au-delà de jouer ou non, c’était une personne qui se souciait de ce qu’il avait et de ses joueurs.

Q: Avec John Benjamin Toshack, vous avez joué davantage au Deportivo

R: Je suis allé au Deportivo en sachant qu’ils avaient déjà suffisamment de centrales électriques et que c’était plus un pari de Lendoiro que d’Arsenio. J’ai décidé cela et ne pas aller à Espanyol avec Camacho, qui m’aimait. J’ai mis les problèmes sportifs avant les autres aspects, sachant même que ça allait me coûter plus de travail. Je ne le regrette pas du tout, car c’était l’une des meilleures équipes de l’histoire de ce pays et nous avons fait de grandes choses. Avec Toshack, j’étais plus assidu, pratiquement indiscutable.

Q: Toshack était un style opposé à Arsenio

R: C’était comme nuit et jour avec Arsenio. Toshack n’a pas connu le meilleur moment sportif. C’est la seule année où nous ne nous sommes pas qualifiés pour l’Europe. Il a eu des frictions avec de nombreux joueurs dans les vestiaires. La coexistence n’avait rien à voir avec celle d’Arsenio, car ils étaient deux personnes différentes, chacune avec sa propre façon de porter une garde-robe. Beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses et cela a eu un impact sur la performance globale du groupe.

Q: Maintenez-vous toujours des relations avec les joueurs de ce Deportivo?

R: Oui, j’ai une relation avec Nando, Manjarín, Donato, Alfredo Santaelena et Fran, que je vois à La Corogne jouer au golf de temps en temps. Même avec Naybet, j’ai parlé une fois au téléphone. De nombreuses amitiés se sont créées qui durent avec le temps.

CINQ ET UN SEMESTRE À SARAGOSSE

Q: Saragosse était-elle votre meilleure scène en tant que professionnel?

R: Peut-être que oui. J’y ai vécu de très belles années. Au niveau sportif, j’ai remporté des titres et j’ai eu l’appel de l’équipe.

Q: Vous avez remporté la Copa del Rey avec Saragosse en 2001. Comment vous êtes-vous senti?

R: C’était spécial parce que nous avons battu Celta de Karpin et Mostovoi, qui en théorie étaient de loin supérieurs et dans tous les paris, personne ne pensait qu’ils allaient perdre à La Cartuja. Cela m’a laissé un bon goût dans la bouche, d’autant plus que personne ne se souciait de nous et que nous gagnions contre toute attente. Nous avons fermé de nombreuses bouches.

Q: À Saragosse, vous avez coïncidé avec un autre illustre Txetxu rouge

R: Txetxu a été très important dans ma carrière parce que je l’ai eu plusieurs fois, mais à Saragosse, c’était un rempart pour faire ce que nous faisions. C’était une personne d’un caractère très fort, avec des idées très convaincantes et avec sa particularité dans la gestion d’une garde-robe. Je m’intègre très bien avec lui. Nous devions nous battre pour le groupe, en plaçant les intérêts collectifs avant les intérêts individuels et nous avons trouvé une bonne connexion au niveau professionnel et amical.

Q: L’entraîneur qui vous a le plus marqué est Camacho?

R: Oui parce que ça a été dans les moments les plus importants de ma vie sportive. Cela m’a donné l’occasion de faire mes débuts avec First avec Rayo, puis il a voulu m’emmener partout où il allait. À des moments très précis de ma vie, il a toujours été là. Si je devais rester avec une personne importante dans ma vie sportive, ce serait lui.

LE RÊVE DE LA SÉLECTION

Q: Le rêve de tout joueur est de porter le maillot de son équipe. Quels souvenirs gardez-vous de vos débuts avec l’Espagne? (23 septembre 1998)

R: Mon appel a été raconté par un journaliste. Il n’y avait pas de Twitter à l’époque, pas d’Instagram ou quoi que ce soit qui existe aujourd’hui. Je pensais que c’était une blague, mais le téléphone a commencé à sonner et c’était vrai.

Q: Vous avez coïncidé dans cette génération avec des joueurs comme Mendieta, Guardiola, Raúl ou Cañizares, mais ils n’ont remporté aucun titre.

R: L’Espagne a toujours eu des équipes très fortes. Le fait de ne rien gagner ne signifie pas que l’Espagne n’était pas un favori. Nous avons toujours manqué de ce petit point pour obtenir ce que les autres ont fait, gagner et être une alternative. Je pense qu’il y a toujours un temps pour tout et peut-être que ce n’était pas notre temps. Il est difficile d’expliquer qu’avec de tels joueurs de haute qualité, l’Espagne ne gagnerait rien avant.

Q: Avec qui avez-vous passé le plus de temps dans les vestiaires de l’équipe?

R: J’ai toujours eu de bonnes relations avec tout le monde. Je m’entendais bien avec Fernando Hierro ou Raúl, mais toujours, je ne sais pas pourquoi, j’étais plutôt avec le groupe de Barcelone: ​​Abelardo, Sergi, Luis Enrique, Guardiola … Je ne veux pas dire que je n’étais qu’avec eux, mais je suis encore mieux . Avec des gens comme Salva Ballesta, Urzaiz et ceux d’Athletic, je m’intègre bien. Dans l’ensemble, il y avait un super groupe. Il n’y a pas eu de querelles malgré ce qui a été entendu.

Q: Avec Luis Enrique et Guardiola, avez-vous parlé de formation?

R: A cette époque, nous ne nous sommes pas demandé ce qui allait se passer. Nous avions devant nous l’opportunité de nous amuser en tant que joueurs et nous en avons parlé. Nous avons un peu regardé vers l’avenir, mais personne n’a dit qu’il allait devenir entraîneur. Nous n’étions pas encore dans la dernière phase en tant que joueur, c’est quand vous vous demandez si vous voulez être entraîneur. Nous n’avons pas eu ces discussions que nous avons eues plus tard.

Q: Vous étiez en Coupe d’Europe en 2000, mais pas en Coupe du monde 2002. Avez-vous cette épine?

R: Oui parce que j’ai joué toute la phase de qualification et que je n’ai pas eu la chance de pouvoir aller à la Coupe du monde. Ce furent trois années spectaculaires, trois années de réalisation de rêves et d’être parmi les meilleurs. Il ne manquait rien et je n’ai rien à reprocher à Camacho car, au contraire, je le remercie infiniment pour tout ce qu’il m’a fait vivre et m’a offert.

Q: Avez-vous pu parler à Camacho de votre absence lors de la Coupe du monde?

R: Je ne demande pas d’explications. Je pense que les entraîneurs font ce qu’ils jugent bon à tout moment et même si j’ai une bonne relation avec Camacho, je n’ai jamais pensé à en parler. Je n’en ai pas besoin. Ça m’a beaucoup apporté. C’était une opportunité que j’ai perdue, mais ce n’est pas quelque chose qui est resté en moi.

CARRIÈRE EN TANT QU’ENTRAÎNEUR

Q: Quand saviez-vous que vous vouliez devenir entraîneur?

R: La dernière année de Saragosse. J’étais mentalement fatiguée, cela faisait de nombreuses années en tant que professionnelle et bien que j’étais jeune, j’avais raté une grande partie de l’enfance de mes filles. Il sentait qu’il y en avait moins.

Q: Le grand saut en tant qu’entraîneur a été à Rayo. Trois très bonnes années et une quatrième avec un déclin légèrement traumatisant

R: Plus que merveilleux, ils étaient incroyables, je pense qu’ils ne peuvent pas être répétés. Nous avions un budget pour l’ensemble des effectifs, y compris le personnel d’encadrement, de 7,2 millions d’euros. Nous avons terminé huitième en créant un football sensationnel et en attirant l’attention. Il est difficile de le répéter à nouveau car les facteurs déterminants sont très difficiles. Chaque année, nous devions créer un nouveau modèle et je savais que tôt ou tard pour jouer à ce jeu, nous devions descendre. À la fin, nous sommes descendus dans des situations étranges pour ce que nous avions fait. Mais si nous continuions avec le minimum, l’inévitable pourrait se produire.

Q: Le football est-il si attrayant pour vous ou buvez-vous aussi aux autres?

R: J’ai mes idées comme les autres. Dans ce Rayon, nous avons réussi à atteindre l’extrême courage maximum et possession de risques. Avec chaque année qui passait, il semblait que les gens en demandaient plus. Pour ce fait de vous engager sur une idée, nous avons pris la mise et avons continué. Nous avons fait de belles saisons avec des joueurs venus d’ailleurs. Nous prenons le football au maximum.

Q: Pensez-vous qu’à Grenade, avec plus de temps, la chose Rayo aurait été répétée?

R: Il y avait d’autres conditions. J’ai signé une chose et puis c’était une autre. Je ne vais pas dire qu’ils nous ont trompés, mais la réalité n’était pas comme nous le voulions. La fabrication du modèle n’était pas ce dont nous avions besoin pour être le changement d’image. En raison des relations avec les managers et la direction sportive, il était impossible de travailler. Ils me l’ont dit. Mon licenciement était pour des raisons personnelles de confrontation et de choc quotidien plutôt que pour les résultats. Ils m’ont viré après six matchs, ce qui ne vous laisse pas de temps pour rien. L’équipe allait mieux, jouait bien et je suis partie car à chaque fois que je voyais des gens, il y avait une attaque. Je n’aime pas qu’ils me trompent, qu’ils m’ont emmené dans un endroit pour faire une chose et faire ce qui est différent. C’était dû à une incompatibilité de caractères.

Q: Vous avez passé un an au Mexique à Cruz Azul. L’expérience a-t-elle été positive?

R: Très positif. Je dis aux gens que si vous pouvez sortir, essayez-le car vous pouvez apporter un bagage positif qui ne fait pas mal. Nous pensions que nous allions dans une ligue qui n’allait pas nous exiger, mais nous nous trompions. Il est très attractif, très fort, il fait que vous exigez le plus des joueurs et des entraîneurs. Ce fut une année fantastique à tous égards, nous avons apporté beaucoup de choses ici. Nous avons rencontré des gens très compétents et nous avons obtenu ce qu’ils exigeaient, qui était d’entrer dans la lutte pour le titre après six saisons. C’était très enrichissant.

Q: Si vous deviez quitter à nouveau l’Espagne, quelle ligue vous attire?

R: Les grandes ligues européennes sont toutes bonnes. En dehors d’eux, si je sortais, pour ce que je sais et tout ce que j’entends des autres entraîneurs, je retournerais au Mexique. Je pense qu’après la Ligue européenne, c’est la Ligue la plus forte.