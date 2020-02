Jennifer Aniston fait exploser Instagram avec une éventuelle réunion “Friends”

L’actrice partage une image d’archive sur son compte Instagram qui a fait sensation parmi ses fans Jennifer Aniston est accompagnée de ses anciens compagnons “Friends” La publication compte plus d’un million de likes en moins de 20 minutes

“Ça se passe … ⁣”, a écrit l’actrice Jennifer Aniston sur son compte Instagram officiel en taguant ses anciens camarades de classe de la série populaire “Friends”: Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, en plus du compte de la chaîne de télévision américaine HBO.

La publication, qui montre une image d’archive de “Friends”, a fait sensation parmi les fans de l’actrice Jennifer Aniston, ce qui suggère un probable retour de la série, soit la réédition de ses chapitres soit un chapitre spécial de retrouvailles .

Les célébrités ont rapidement réagi à cette publication, comme Billy Eichner et l’actrice Kate Hudson, qui ont écrit: “J’ai l’impression que le monde entier a un orgasme collectif.” Zoey Deutch, Elizabeth Banks et Mario Bautista ont également réagi, entre autres personnalités publiques.

Les commentaires ont été très excitants, bien qu’il n’y ait toujours rien d’officiel sur le retour de Jennifer Aniston et de ses compagnes à “Friends”: “Notre rêve devient réalité”, “Je ne pourrais pas être plus excité”, “Démons! Personne n’est prêt pour ça, “” Je ne peux pas respirer. “

D’autres internautes ont tagué leurs amis en attendant qu’ils découvrent ce post, ce qui laisse plus de questions que de réponses.

“Si cela se produit, nous le verrons ensemble”, “Qu’est-ce que cela signifie?”, “Une rencontre !!! Je ne peux pas respirer. Je fais de l’hyperventilation, “” La meilleure nouvelle, “” Pas du tout. “

“Friends” est une série télévisée américaine créée et produite par Marta Kauffman et David Crane, qui a été diffusée pour la première fois le 22 septembre 1994 sur le réseau NBC et s’est terminée le 6 mai 2004.

La série raconte la vie d’un groupe d’amis, Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Monica Geller (Courteney Cox), Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston) et Joey Tribbiani ( Matt LeBlanc), qui réside à Manhattan, New York.

Dans “Friends”, les bons et les mauvais moments se produisent, mais avec une critique comique des événements les plus importants d’aujourd’hui. Après le succès dans son pays, le programme a commencé à se répandre dans le monde entier avec des résultats très similaires.

En mars 2019, elle a été considérée par The Hollywood Reporter comme la meilleure série de l’histoire, ayant également été votée en 2018, selon Classé, comme la meilleure sitcom de tous les temps.

“Friends” se compose de dix saisons de 24 chapitres chacune, à l’exception de la troisième et sixième saison, qui avait 25 épisodes, et la dernière, qui avait 18 chapitres.

A la fin de “Friends”, “Joey” a été tourné, avec Matt LeBlanc comme protagoniste, une suite sur la vie du personnage homonyme à Los Angeles, bien qu’il n’ait pas eu le même succès. En outre, il a eu un bref croisement avec la série “Mad About You”, quand Jamie et Lisa sont entrés dans Central Perk et ont confondu Phoebe Buffay avec sa sœur jumelle Ursula.

Pendant des années, des rumeurs se sont répandues sur un éventuel retour de la série à la télévision, il y a même eu des spéculations sur un film probable.