Jennifer Lopez a montré son corps incroyable sur une photo naturelle

Jennifer Lopez Elle s’est sentie détendue et rechargée ce dimanche et a décidé de la partager avec ses millions de followers sur Instagram avec une photo qui faisait fureur sur le réseau social.

La «Diva del Bronx», âgée de 50 ans, a pris un selfie devant le miroir tout en posant dans un petit bikini blanc avec ses cheveux relevés et naturels. Sur la photo, la chanteuse à succès a fièrement montré les résultats de son travail acharné dans le gymnase.

Après avoir préparé le Super Bowl 2020, cela ne devrait surprendre personne que J-Lo soit plus en forme que jamais. Cela a été démontré dans sa dernière publication sur Instagram, où il a montré les résultats de son régime alimentaire intense et de ses exercices.

“Détendu et rechargé»: Il a sous-titré l’image de sa publication, qu’il a obtenue en quelques heures plus de 4 millions de likes et des milliers de commentaires de ses fans.

J-Il passe un bon moment personnel en tant que professionnel.

La chanteuse a également célébré la Saint-Valentin avec Alex Rodriguez, avec qui vous avez des projets de mariage. «Aimez et soyez aimé. C’est ça le bonheur. Vous rendez mon cœur si plein et je vous aime tellement. Bonne Saint Valentin! Macho, vous réalisez tous mes plus grands rêves! », A déclaré l’interprète de« On the Floor »dans une de ses vidéos.

Sa performance choquante avec Shakira à la mi-temps du Super Bowl a reçu de très bonnes critiques et généré des millions de ventes aux stars de la musique.

J-Lo et Shakira sont toutes les deux des superstars mondiales, mais aucun des chanteurs n’a été payé pour sa belle performance pendant la pause de la mi-temps du Super Bowl. Selon le magazine Forbes, bien que les deux artistes aient une cache millionnaire, les deux auraient accepté l’œuvre gratuitement. Cependant, ils ne sont pas repartis les mains vides.

La NFL n’a pris en charge que les coûts de production liés à l’impressionnante présentation, qui comprenait le transfert, l’hébergement, le paiement des danseurs et d’autres exigences. Le coût estimé cette année serait de plus de 10 millions USD.

Les téléchargements et les ventes des chansons des deux divas latines ont grimpé en flèche, rien de plus et rien de moins, près de 900 pour cent. Des sujets comme «Waiting for ce soir» de JLo ou «Hips ne mentent pas» du colombien sont redevenus une tendance quelques heures après le spectacle.

Selon les données de Forbes, sur la base des chiffres des spectacles précédents, l’effet des présentations est immédiatement un exemple, les reproductions de la musique de Justin Timberlake ont vu une augmentation de 214% de Spotify après avoir traversé la célébration en l’année 2018. Le cas de Lady Gaga était inhabituel: elle a réussi à grimper jusqu’à 60 positions dans le classement Billboard dans la semaine qui a suivi sa performance, qui a eu lieu en 2017.