Jennifer Lopez rend hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna avec sa manucure | Réseaux sociaux sportifs

L’artiste américaine Jennifer López a dédié sa manucure à Kobe Bryant et à sa fille Gianna lundi alors que l’artiste publiait sur son compte Instagram alors qu’elle s’apprêtait à assister aux funérailles publiques au Staples Center de Los Angeles (USA).

Lopez a montré sa manucure de couleur crème avec des points dorés et les chiffres “24 & 2”, peinte avec un pinceau fin ou un marqueur spécial également en or, et deux coeurs avec le jaune et le violet de l’équipe de basket-ball des Los Angeles Lakers, en que Bryant a développé une partie de sa carrière professionnelle.