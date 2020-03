J’espère! Un patient de 101 ans sort de l’hôpital après avoir surmonté un coronavirus

Un patient de 101 ans s’est rétabli du coronavirus en Italie. Le patient de 101 ans est déjà retourné dans sa famille après avoir souffert du nouveau coronavirus. “Cela nous apprend que l’avenir n’est pas écrit”, a déclaré un responsable après avoir appris la bonne nouvelle du patient de 101 ans qui a vaincu le coronavirus.

Contre toute attente, un patient de 101 ans a surmonté le coronavirus et a été libéré de l’un des principaux épicentres de virus du monde: l’Italie.

Un Italien de 101 ans né pendant la pandémie de grippe espagnole a survécu à une infection à coronavirus alors que l’épidémie continue de sévir dans son pays et de se propager dans le monde entier, a rapporté Fox News.

Gloria Lisi, maire adjointe de Rimini, une ville de la côte adriatique du nord de l’Italie, a déclaré que le patient de 101 ans avait été libéré d’un hôpital plus tôt cette semaine et était déjà revenu avec sa famille.

Le responsable a seulement identifié le patient de 101 ans comme étant M. P, que Forbes a qualifié de «miracle».

“Il l’a fait. M. P l’a fait. (Cela nous apprend que) même à 101 ans, l’avenir n’est pas écrit “, a déclaré Lisi, selon l’agence de presse ANSA.

Son rétablissement “vraiment extraordinaire” a donné “de l’espoir pour l’avenir”, a déclaré Lisi, selon Forbes.

Le maire adjoint a déclaré que l’homme avait été admis à l’hôpital de Rimini la semaine dernière et avait été testé positif pour COVID-19. Elle a noté qu’il est né en 1919 et a vu le monde changer radicalement au cours de sa vie.

“Il a tout vu, mr. P, guerre, faim, douleur, progrès, crise et résurrections », a-t-il commenté.

Le patient de 101 ans qui a surmonté le coronavirus est né lorsque le monde était aux prises avec la grippe espagnole, causée par un virus H1N1 qui a infecté un tiers de la population mondiale et tué environ 500 millions de personnes, dont 675 000. aux Etats Unis. La pandémie s’est propagée en 1918 parmi les mouvements de la Première Guerre mondiale.

L’Italie se classe deuxième, après les États-Unis, dans les cas confirmés de coronavirus avec 86 498, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Vendredi soir, le pays comptait 9 134 morts.

Les autorités italiennes ont imposé un blocus strict et restreint de nombreuses activités quotidiennes pour contenir le virus, qui affecte généralement plus de 65 ans.

Il est né en 1919, lors de la pandémie de grippe espagnole. Il a vu se dérouler des guerres mondiales, des dépressions, des miracles technologiques, toute la modernité. Puis, à 101 ans, au milieu d’une nouvelle pandémie, j’ai attrapé un coronavirus…

Italie: les cas de COVID-19 se stabilisent dans le nord

Les médecins et les infirmières des hôpitaux débordés du nord de l’Italie se sont félicités d’une légère stabilisation du nombre d’infections à coronavirus, mais craignent que le virus ne se propage toujours silencieusement dans le sud du pays, deux semaines et demie après le début de la fermeture nationale la plus extrême en Occident.

Pourtant, le nombre de morts en Italie continue de croître, et les virologues préviennent que le nombre réel de cas pourrait être jusqu’à cinq fois plus élevé que le nombre officiel, qui s’est établi à un peu moins de 86 500 vendredi. Cela signifie que les infections continueront d’augmenter même si les Italiens sont confinés chez eux.