Jesús Mendoza, le petit ami de Mayeli Alonso, se vante d’un «package» sur une photo

Le chanteur Jesús Mendoza télécharge une image compromettante sur son compte Instagram Plus tard, le petit ami de Mayeli Alonso efface la photo Certains utilisateurs ont outrepassé la marque avec leurs commentaires

Jesús Mendoza, connu pour des sujets comme «Mes débuts» et «Je t’aime toujours», entre autres, en plus d’être le petit ami de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, a téléchargé une photo sur son compte Instagram officiel où il présume son «package» “.

Le chanteur est apparu appuyé sur un camion bleu dans une pose très détendue en regardant la caméra avec des lunettes noires et une casquette, mais ce qui a le plus retenu l’attention, c’est que le petit ami de Mayeli Alonso portait une chemise noire qui montrait ses bras tournés et pantalon jaune qui montrait «autre chose».

Avec près de 5 000 likes pour le moment, Jesús Mendoza a demandé à ses fans: «Que faites-vous? Je m’ennuie », ce à quoi plusieurs fans ont immédiatement répondu.

L’une d’elles a avoué au petit ami de Mayeli Alonso que sa nouvelle vidéo était sa préférée: “Je l’ai déjà regardée 10 fois, mon ami”, à laquelle Jesús Mendoza a répondu: “Quel menton … hé, je suis content.”

Mais le chanteur ne comptait pas sur le fait que certains utilisateurs franchiraient la ligne, alors peut-être a-t-il décidé de supprimer l’image: “Chiles rellenos, salutations et quel paquet apportez-vous?”, “J’ai vu la même chose”, “Il le garde”, “Moi aussi, pensais-je, est-ce que ce sera ou est-ce un spectacle?”, “Si c’est comme ça que l’enveloppe est …”.

Dans ses histoires Instagram, Jesús Mendoza partage à plusieurs reprises un fragment de son thème «Ce soir, je vais le voir» que plusieurs de ses followers l’ont tagué, ainsi que des vidéos où vous voyez une image et une nourriture quelque peu étranges.

En outre, ce qui a attiré son attention dans ses histoires, c’est une petite vidéo comme une blague avec la phrase: Le cavalier (Jour 16), en plus de Jesus Mendoza posant pour la caméra avec la phrase: La quarantaine m’a: chapeau de style de la compa dansante.

Le petit ami de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, a fait une forte confession à travers ce même médium: “Cette quarantaine m’a fait très chaud, je ressemble à un étalon”, en plus de partager une image d’une bière avec la date du 27 octobre 2019 et la phrase: “Il est trop tard”.

Peu de temps après, le chanteur a fait une émission en direct dans laquelle il apparaît avec la même tenue qui a révélé son «package». Là, il en a profité pour saluer ses fans et leur dire qu’il était avec un ami en train d’écouter des couloirs et des chansons.

En outre, il a demandé à ses fans ce que sa nouvelle chanson, “Ce soir, je vais la voir” lui semblait: “Attendez plus de couloirs et de chansons.”

“Je veux déjà aller chanter, je meurs d’envie de chanter sur scène”, a avoué Jesús Mendoza, qui a soudainement dit “Je suis très jaune”, alors il s’est rapidement concentré sur la réflexion d’un camion.

Enfin, il a invité ses followers à visiter la page de sa petite amie, Mayeli Alonso, car il y aurait des surprises et des promotions pour les produits qu’ils ont à vendre.

