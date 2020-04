Jeune femme échappe à la quarantaine et monte dans le coffre d’un taxi pour voir son petit ami

Une jeune femme en Argentine a provoqué la fureur et la colère des internautes, et c’est à cause de la pandémie de Covid-19, tous les citoyens restent en quarantaine.

Cependant, ces derniers jours, une jeune femme, lasse de ne pas pouvoir voir son amant, a décidé de s’enfuir de chez elle et de ne pas respecter les règles des autorités.

Et c’est que les gens qui sortent dans la rue ont besoin d’une autorisation écrite pour se déplacer d’un endroit à un autre, mais la femme, pour déjouer les autorités, s’est cachée dans le coffre du taxi qui l’a emmenée voir sa bien-aimée.

Le véhicule a traversé Puente Pueryrredón la nuit, et le conducteur transportait la femme nommée Agustina Princeshe sur Instagram, dans sa malle.

Nous devons localiser cette dame, nommée agustina.princeshe à IG. Sans aucun problème, elle est passée par Puente Pueyrredon il y a environ 3 heures, environ entre 20h30 et 22h30 dans un taxi qui a passé les contrôles car elle était coincée à l’intérieur du coffre en contournant la quarantaine 👇🏼 pic.twitter.com/MSJUtoSMow

– Marga Wirkierman 🇦🇷🇷🇺 Марга Виркирман (@MargaWirkierman) 7 avril 2020

La police recherche déjà la jeune femme, qui a déjà supprimé ses comptes sur Twitter et Instagram, donc on ne sait plus rien sur son identité, même si cela a sans aucun doute suscité la colère des utilisateurs des réseaux sociaux.

Par conséquent, via Twitter, ils ont demandé l’aide de la communauté pour savoir où se trouvait la jeune femme:

POUVEZ-VOUS M’AIDER À ENTENDRE AGUSTINA PRINCESHE? 🤬🤬🤬🤬

Les très “vivants” ont été escortés par la police chez eux pour rompre la quarantaine.

Qu’avez-vous fait ensuite?

il a passé les contrôles de police sans aucun problème, se cachant dans le coffre d’un taxi!

Boluda niveau Dieu! #BuenMartes ✌️ pic.twitter.com/p0x3WY3All

– Cristian (@ Cristian_2_27) 7 avril 2020

Avec des informations de Chronicle Argentina.

