Jeunes, talentueux et uniques: les nominés aux Grammy Awards mènent à leur rythme

23 janvier (.) – Mettez de côté la pop et le rap. De Billie Eilish à Bon Iver et Rosalia, les principaux concurrents des Grammy Awards dimanche changent les genres musicaux traditionnels avec une remarquable fusion de styles.

La sensation adolescente Eilish, la chanteuse Lizzo et le rappeur country noir et gay Lil Nas X mènent les nominations pour les meilleurs prix de l’industrie musicale, sur une liste qui privilégie les femmes et les nouveaux arrivants par rapport aux stars établies comme Taylor Swift, Ed Sheeran et Bruce Springsteen.

Bien que le rap et le R&B aient surpassé le rock en 2017 en tant que genre musical dominant aux États-Unis, la liste des quatre grands Grammy Awards – album, enregistrement, chanson et meilleur nouvel artiste de l’année – est composée de musiciens qui défient les labels clairs. .

Eilish, 18 ans, qui a connu une année réussie avec des chansons comme “Bad Guy” et “All the Good Girls Go to Hell” d’un album enregistré avec son frère Finneas dans sa chambre de Los Angeles, en est un bon exemple.

“Ce qu’elle fait est unique”, a déclaré Melinda Newman, rédactrice en chef de Billboard pour la côte ouest des États-Unis et Nashville.

“Il englobe l’alternative, englobe le rock, englobe la pop et englobe la pop alternative. Entrez quelque part dans ce genre rarement défini qui introduit de nombreux éléments différents”, a ajouté Newman.

Eilish a six nominations aux Grammy Awards, qui incluent l’album, l’enregistrement et la chanson de l’année, ainsi que le meilleur nouvel artiste et la performance pop solo.

Lizzo, 31 ans, interprète de flûte formée en musique classique, arrive en tête de liste avec huit nominations dans les catégories urbaines, R&B et pop, tandis que la nouvelle venue Lil Nas X, 20 ans, concourt dans six catégories, a battu le classement de Billboard l’année dernière avec son rap country “Old Town Road” en collaboration avec Billy Ray Cyrus.

Parmi les autres artistes en compétition pour l’album de l’année, on compte “Norman F *** ing Rockwell” de Lana Del Rey, dont le style va de la pop orchestrale au rock psychédélique, et l’album “I, I” de Bon Iver, dans lequel près de 50 musiciens y participent.

“Les Grammy ont manifestement travaillé à devenir plus diversifiés et inclusifs à tous égards, y compris le corps électoral, et je pense que cela se reflète dans une liste de candidatures plus diversifiée cette année”, a déclaré Newman.

Le domaine du meilleur nouvel artiste reflète presque tous les genres, de la chanteuse espagnole Rosalia, dont les influences vont du flamenco au reggeaton, au britannique Yola, qui se décrit comme country-soul, et au groupe de la Nouvelle-Orléans Tank et les Bangas, dont le rock fusionne rock, soul, hip-hop et parole.

La cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles sera retransmise en direct dimanche sur la chaîne de télévision CBS.

(Rapport de Jill Serjeant. Édité en espagnol par Lucila Sigal)