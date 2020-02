Jimena Barón continue de diviser le féminisme: elle sera dénoncée par AVIVI

«Salut, je suis Jimena et je veux vous dire que quelque chose d’incroyable arrive. Restez à l’écoute », Barón dit dans le répondeur le numéro qu’il annonce dans les affiches collées dans les rues de Buenos Aires avec l’image d’elle pour promouvoir sa prochaine chanson, “Puta”.

En dialogue avec Teleshow, María Elena Leuzzi a expliqué que ce que Barón a fait est une contravention, car dans la ville de Buenos Aires, il est interdit de diffuser des images à connotation sexuellel, et a ajouté: «Nous pensons que Il s’agit d’encourager les hommes à retirer les femmes des prostituées. Les femmes ne sont pas des putes nées, en chemin elles nous font putes quand elles prennent notre corps. “

L’article 81 du Code des contraventions de la ville punit «qui offre ou demande apparemment des services sexuels dans des espaces publics non autorisés ou en dehors des conditions dans lesquelles l’activité a été autorisée, avec un (1) à cinq (5) jours de travaux d’utilité publique ou une amende de deux cents (200 $) à quatre cents (400 $) pesos. »

“Jimena Barón n’a aucune idée de ce qu’est le mot chienne“Condamné Leuzzi, et a déclaré l’actrice”dérapé“Vouloir” promouvoir légèrement “: «Il y a beaucoup de mamans qui ont leurs filles disparues prises pour la traite et que cela leur a fait du mal, à prendre à la légère sans voir les dommages que cela a causés à d’autres femmes. Nous voulons qu’il se rétracte et changez la couverture en disque et que le sujet soit touché en profondeur. Personne ne savait comment la conseiller. »

En outre, il a déclaré que depuis AVIVI “nettoie” la ville de Buenos Aires en supprimant ces types de publicités. Indistinctement, ils retirent toutes les affiches, même si celles-ci, comme Orellano l’a expliqué il y a quelques jours, sont bloquées par les mêmes travailleurs du sexe comme une forme de diffusion: «Je respecte ceux qui l’ont choisi comme profession, chacun est propriétaire de faire ce qu’il veut avec son corps, mais ce n’est pas bon pour lui de se promouvoir de cette façon ».

Concernant «La Cobra», il a dit qu’il ne voulait pas la juger, car il «condamnerait une femme» et pense que ce qu’il a fait ne l’a pas fait consciemment, mais qu’il aimerait que ce soit comme «une secousse d’oreille»: «Sachez que vous blessez les gens, il n’y a pas de retour possible. »

“Tout le monde possède ce qu’il veut avec son corps, mais ce n’est pas bon pour une personnalité publique de promouvoir cela parce que nous encourageons les dégénérés à continuer d’enlever et de prendre des femmes, en disant” s’ils aiment ça “. Quel est le message? “J’ai mis mon corps, tu as mon téléphone, fais ce que tu veux.” Avec cela, ils mettent à jour les proxénètes qui vont chercher une fille de onze ans. C’est au niveau national, il y a des femmes qui disparaissent du jour au lendemain et la terre les avale, elles les commercialisent, quand elles ne les servent pas, elles les jettent », a conclu la fondatrice d’AVIVI.

À cet égard, le secrétaire de l’AMMAR avait expliqué: «Il nous a appelés parce qu’il avait besoin de comprendre pourquoi tant de résistance s’était générée. Et j’ai expliqué que le médium qu’elle a utilisé (de l’affiche avec le numéro d’un téléphone portable) est celui utilisé par de nombreuses travailleuses du sexe, mais qui est socialement lié à la traite des êtres humains. »

Après la polémique, Jimena Barón a fait un téléchargement sur ses réseaux sociaux: «Je ne comprends pas qu’il y ait des gens qui croient qu’une équipe de plus de 50 personnes serait en faveur de favoriser une telle bestialité. Quoi qu’il en soit, si quelqu’un y réfléchit ou réfléchit, nous nous excusons et clarifions, car malheureusement c’est nécessaire, que ce n’était pas du tout le cas. »

Pourquoi cette campagne? Votre prochain sujet sera appelé “Putain” et a expliqué pourquoi. «C’est un mot qui est partout, ce qui signifie beaucoup de choses. Totalement naturalisé et prononcé dans la bouche des chanteurs masculins les plus célèbres et les plus performants du monde, du courant dominant, essayant de laisser la femme dans un petit endroit inférieur. PUta est cool quand on décore un rappeur. Putain est une femme facile et rapide, qui aime le sexe léger et flagrant, d’elle, de lui, de qui elle veut. Putain est un manque de respect, une insulte. “