Jimena Barón s’est défendu des critiques de sa chanson controversée, “Puta”: “Les paroles ne résistent pas à l’analyse”

Jimena Barón Il a sorti sa chanson “Whore” vendredi dernier, au milieu d’un grand scandale qui a été généré par la stratégie utilisée pour promouvoir le problème quelques semaines auparavant. La chanteuse a tapissé la ville de quelques affiches publicitaires avec sa photo et un téléphone qui semblait être un avertissement pour promouvoir les services de prostitution.

Au-delà d’avoir subi une rechute, Jimena semble être revenue plus forte, car il a décidé de faire face aux questions qu’il a reçues pour son thème, “Whore” et a publié sa sortie via Instagram Story. Même elle a fait une auto-critique de son travail. Elle a également profité de l’occasion pour remercier ses fans qui l’ont toujours soutenue.

“Il ne résiste pas à l’analyse de cette chanson, les paroles sont stupides. Ça me rend drôle qu’ils veuillent m’offenser, comme si c’était Borges, non, bien sûr que non. Analyser une chanson de Flaco Spinetta, d’un poète. C’est une chanson pour danser, pour bouger le cul. (Ils disent) que la vidéo est ordinaire, les paroles. Ne me dis pas? Je pensais que «je laisse le lézard l’apprivoiser» était de la pure poésie », a déclaré l’interprète sur les paroles de son sujet.

«(Ils disent) que le mari, dont le mari? Je ne parle pas de mari, je parle de «maman». J’aime cette groncha et cette putain j’ai les mêmes chances d’être avec le même chabon que toi. (Ils disent) que les enfants, que mon fils, cet exemple. Mon fils écoute de la musique, il a Spotify sur son Ipad. J’essaie de contrôler ce qu’il entend, comme ça et tout entend beaucoup de barbaries que je dois expliquer. Je préfère qu’il entende ma chanson ‘Puta’ et mon explication qui a un sens qui m’est important. Toutes les mamans qui décident de la même chose avec leurs enfants, de respecter, respecter la façon d’être mère de tous », a-t-il ajouté.

Ensuite, l’interprète de “La Cobra” a déclaré que “ce n’était pas un exemple de quoi que ce soit” et a recommandé à ceux qui remettent en question “ne pas avoir de mauvais sang”, car “il y a beaucoup d’artistes qui peuvent écouter et analyser d’autres paroles qui Cela semble utile. “

Jusqu’à présent, son nouveau clip vidéo a dépassé les deux millions de vues sur YouTube. Très contente, J Mena en a profité pour remercier ses followers: «J’adore tes vidéos et j’apprécie d’avoir sorti une chanson et c’est déjà viral. Je te vois heureux dans les histoires qui dansent. Et (merci) aux mines qui me racontent des histoires et des situations par message direct. Je voulais que beaucoup et beaucoup soient heureux. »

«Si une fille se sent mieux et va danser habillée comme elle aime et ne s’en fout pas de ce qu’ils lui disent et qu’elle est fière de ce qu’elle est… c’est mon seul objectif et déjà avec vous heureux, j’ai déjà gagné, c’est la seule chose que veux-je? Finit Baron.

Rappelons que l’artiste réalisera son premier Luna Park Stadium le 29 mai. Après avoir eu une très bonne année 2019 au cours de laquelle il a visité une grande partie de notre pays avec des billets à guichets fermés dans chaque présentation et deux théâtres d’opéra à guichets fermés. L’édition 2020 du Festival Lollapalooza sera également de la partie, qui aura lieu le 27 mars sur l’hippodrome de San Isidro.