Jimena Barón s’est défendue de ceux qui l’ont critiquée pour avoir emmené son fils au supermarché: “Quelle cruauté!”

Jimena Barón Elle fait la quarantaine obligatoire dans son département accompagnée de son fils, Morrison, résultat de sa relation avec Daniel Osvaldo. Au milieu de l’isolement, le chanteur a dû sortir acheter des provisions dans une boutique avec le petit, une des activités autorisées par le gouvernement.

«Mon dernier achat au supermarché remonte à 10 jours et la ville était un désert. Aujourd’hui, nous sommes retournés faire du shopping et c’était plein de gens et de voitures. Quelqu’un d’autre l’a remarqué? », A demandé l’actrice à ses abonnés Twitter. “Sommes-nous partis? J’imagine que tu es parti sans Momo », a déclaré un utilisateur. “Et je le laisse enfermé seul à la maison?”Répondit le baron.

Fatiguée d’être interrogée sur sa façon d’agir, l’interprète de La Cobra a écrit avec indignation: «Comment nous mères seules? Laissons-nous les enfants enfermés? Je vais au supermarché tous les 10 jours, je reviens seul chargé comme un ekeko. Je paie tout. Dans mon petit appartement, je suis une pieuvre comme des millions de mamans SOLAS. Quelle cruauté! Ils ont mes ovaires sur la plaque. “

De plus, il en a profité pour faire preuve de solidarité avec les femmes qui traversent la même situation au milieu de la pandémie: «J’embrasse toutes les mères qui sont seules en quarantaine (surtout celles qui vivent dans de petits espaces). Je vous admire, vous qui portez le sourire de clown, le balai dans l’ortho et vous faites le tour de la maison en jonglant pour que votre fils, en plus d’être propre, mangé et éduqué, rit”

Agustin et sa femme sont médecins. Sa femme avait dû aller voir un patient et il s’est rendu compte qu’il avait besoin de quelque chose du supermarché. Précisément, comme il n’avait personne avec qui laisser le bébé, il est parti avec elle. “Nous attendons pour entrer. Quand une personne est sortie, je suis allée à la porte et à ce moment l’un des employés m’a dit que cela ne pouvait pas arriver, que les garçons étaient des populations à risque il a dit Infobae-. C’est le commerce auquel je vais habituellement. Il n’y avait pas de personnel de sécurité, mais les employés qui sont là. Et ils m’ont dit directement que je ne pouvais pas entrer avec le bébé. Laissez-le la quitter. “

“Je ne voulais pas me disputer alors je suis parti. Mais j’étais tellement en colère que j’ai appelé le 911 pour signaler ce qui s’était passé. Dans cette ligne, ils m’ont dit qu’ils avaient envoyé une voiture de patrouille. Je ne voulais pas de voiture de patrouille. Que vais-je laisser mon bébé à la police pour pouvoir aller au supermarché? Je voulais dénoncer ce qui s’était passé et savoir avec quelle justification ils prenaient une telle décision », a déclaré García.

Plus tard, García a décidé d’appeler l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme. Là, il a assuré ce qui lui était arrivé dans les deux supermarchés. Il a demandé comment il devait procéder, mais là, ils lui ont dit qu’ils allaient contacter les magasins pour soulever le problème. Et si vous souhaitez déposer une plainte officielle, vous pouvez le faire en 0800 puis la ratifier avec votre pièce d’identité à la fin de la quarantaine obligatoire.

“Il n’y a aucune disposition pour me laisser hors du magasin et m’obliger à ne pas entrer avec mon bébé.. La vérité est que je n’avais personne avec qui laisser ma fille. Ce fut un moment horrible, crier des gens contre un bébé de deux ans. Je trouve cela discriminatoire, par bon sens. De plus, il y a beaucoup de gens qui sont seuls avec leurs enfants. Que font-ils? », A terminé le médecin.