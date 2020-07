JLo Alex Rodríguez confirme que la famille s’agrandit

Alex Rodríguez, fiancé de Jennifer López, partage une vidéo révélatrice L’ancien joueur de baseball confirme que la famille s’agrandit avec JLo Le couple, avec les enfants de l’actrice et chanteuse, a l’air heureux avant de monter dans un avion

Bonnes nouvelles! L’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez confirme via son compte Instagram officiel que la famille s’agrandit avec son fiancé, actrice et chanteuse Jennifer López (JLo).

Quand personne ne s’y attendait, le fiancé de JLo a partagé une vidéo révélatrice, avant de monter à bord d’un avion, d’une durée de quelques secondes et qui est si près d’atteindre un million et demi de reproductions.

« Un de nos passagers avait un peu peur en vol », a expliqué Alex Rodríguez dans cette publication alors qu’il portait un joli chien dans ses bras. Derrière l’ex-joueuse de baseball, JLo peut être vue avec ses cheveux et ses lunettes pour se protéger du soleil, bien qu’avec une tenue spectaculaire de créateurs de mode de renom qui révèle ses jambes bien formées.

Il convient de rappeler que le couple avait prévu de se marier cette année, mais la pandémie de coronavirus a retardé leurs projets sans avoir jusqu’à présent de date exacte pour que cela se produise.

Cela n’a pas empêché JLo et Alex Rodríguez de profiter de moments en famille avec Emme et Max, les enfants de Jennifer López et son ex-mari, le chanteur Marc Anthony.

À plusieurs reprises, le couple a partagé à travers leurs réseaux sociaux respectifs des moments amusants qui se passent dans la résidence privée de JLo, comme cette fois, qui peut être vu comme leur animal de compagnie, un autre membre de la famille, avait peur de mouche.

