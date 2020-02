JLo Marc Anthony Jr. a hérité du talent de son père

La vidéo est filtrée où le fils de JLo et Marc Anthony sont vus chanter Les utilisateurs découvrent qu’il a hérité du talent de son père “Le plus jeune”, “Maman fière”, écrit Jennifer López sur son compte Instagram

Il y a quelques heures, une vidéo a été divulguée où vous pouvez voir le fils de JLo et Marc Anthony, le petit Maximilien David Muñiz, participer à un festival scolaire où il a montré son talent dans le théâtre et le chant.

Dans le compte Instagram du programme «Drop the soup», les utilisateurs ont découvert que plutôt que d’hériter du talent de sa célèbre mère, il l’a fait de son père, chanteur et acteur Marc Anthony.

«Il fait ressortir le talent de chanter pour son père, soyons réalistes. Pour moi, JLo est plus danseuse et actrice. Chante qu’elle fait comme on dit en République Dominicaine au canyon », auquel certains internautes ont soutenu son avis:« Je l’ai toujours dit, elle danse et agit, ne chantant rien »,« Cent d’accord ».

Un disciple a déclaré que peut-être Maximilien David n’était pas aussi talentueux: “Et bon comme toujours, parce qu’il est le fils de qui il est, ils lui donnent le feu des projecteurs, étant que d’autres enfants peuvent avoir plus de talent que ce petit garçon.”

D’un autre côté, un admirateur de Marc Anthony n’a pas été surpris par cette vidéo que JLo a également partagé dans son compte: “Comme il ne chantera pas magnifiquement s’il a un papa qui chante très bien”, alors qu’une autre personne ne pense pas que ce soit une si bonne idée Cette démonstration: “Mon Dieu, maintenant nous allons mettre la paire de gosses en tout cas”, se référant à la fois au petit garçon et à sa sœur, Emme Maribel Muñiz, qui a fait ses débuts mondiaux en tant que chanteur avec 11 ans à la mi-temps du Super Bowl 2020.

“Il aurait été préférable de se taire et de mettre quelqu’un qui a vraiment chanté pour Dieu”, a déclaré un utilisateur d’Internet, tandis qu’un autre utilisateur a fait une autre observation que beaucoup ont négligée: “Le deuxième enfant qui apparaît l’a rendu fabuleux.”

Les commentaires où ils disent que Maximilian David a hérité du talent de Marc Anthony, plus que de JLo, ont continué: «Le père va chanter, soyons honnêtes, Jennifer Lopez ne chante rien et nous le savons», «La JLo a beaucoup de talent, mais La chanson n’est pas la sienne. Si les enfants chantent, ils sortent chez leur père “,” Wow, il est mini Marc. Il sera très bon pour chanter “,” Il a ce talent pour chanter de son père, il faut dire la vérité, JLo sait danser, mais il que s’il chante, c’est Marc Anthony. »

Un fan de JLo l’a défendue des personnes qui l’ont critiquée pour avoir partagé la vidéo: «S’il vous plaît, à ces gens qui critiquent, il semble qu’ils n’étaient pas parents. Pour une mère, tout ce qu’un enfant fait, que ce soit chanter, danser, jouer, c’est une fierté pour nous et je pense qu’elle l’a partagé comme n’importe lequel d’entre nous le ferait, il n’est pas nécessaire d’être impoli et avec moins d’enfants ».

Jusqu’à présent, la vidéo que JLo a partagée sur son compte Instagram compte près de 5 millions de vues et plus de 4000 commentaires. Jennifer Lopez a écrit: “Le plus jeune”, “Maman fière”.