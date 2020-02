JLo semble plus fabuleux que jamais pendant l’exercice

JLo apparaît s’exerçant sur une vidéo sur Instagram Son petit ami, Alex Rodriguez, la montre plus fabuleuse que jamais La publication a déjà dépassé le million de vues

Une vidéo partagée par l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez sur son compte Instagram officiel, a fait exploser les réseaux sociaux, car elle montre sa fiancée, actrice et chanteuse JLo, en train de faire de l’exercice, bien qu’avec une image que nous ne sommes pas habitués à voir d’elle.

Jennifer Lopez est plus fabuleuse que jamais, mais avec beaucoup d’attitude en gravissant la colline et en jetant des coups en l’air en même temps que la chanson Gonna fly now de Bill Conti, qui est apparue dans le film Rocky, avec Sylvester Stallone.

“352 jours avant le Super Bowl LV! La formation commence maintenant! # Part2 », écrit Alex Rodriguez dans ce post qui a déjà dépassé le million de vues. Nous devons nous rappeler que JLo a eu une participation exceptionnelle avec Shakira dans le spectacle de mi-temps du LIV Super Bowl, donc le fait qu’Alex Rodriguez ait écrit cela peut être pris comme une surprise probable pour l’année prochaine.

Dans la vidéo, JLo reçoit des mots d’encouragement de son partenaire, tels que “Yeah” et “Go”, les répétant plusieurs fois, pour terminer avec deux révélations: “Ok, je suis fatigué” et “Prenons une sieste.”

Les réactions des célébrités sont rapidement arrivées, mettant en évidence celle de Tom Brady, quart des New England Patriots, qui a écrit: “100 100”.

Aussi, les adeptes du couple n’ont pas hésité à leur écrire, sans tenir compte des façades de Jennifer Lopez, qui portait un pantalon bouffant et un sweat-shirt et pas une goutte de maquillage, ni qu’Alex Rodriguez était déjà fatigué de faire de l’exercice: «Elle est tellement adorable, “” D’accord, je suis fatigué, je vais faire une sieste. ” Jen est tellement mignonne. “” Oh mon Dieu, je vous aime tellement. “

Un utilisateur n’a pas supporté l’envie de demander si JLo agira à nouveau dans le Super Bowl, mais quelqu’un a répondu: “Il plaisante, personne n’est deux fois dans les gros titres”, bien qu’un utilisateur ait apporté une précieuse contribution à cette préoccupation: ” Ce n’est pas courant de se produire des années consécutives, mais c’est déjà arrivé auparavant. Gloria Estefan à trois reprises, Justin Timberlake (une fois avec NSYNC) et Nelly ont agi deux fois. »

Les bons vœux à JLo et Alex Rodríguez des personnes qui étaient ravies de cette vidéo ont continué à s’accumuler: «Je vous aime Alex et JLo. Puissiez-vous toujours être très heureux »,« Elle est incroyable !!! @jl tu es une inspiration “,” Divine toujours “,” Pour elle, il n’y a pas de mots comme “arrête” ou “ne le fais pas”. Elle n’abandonne jamais, c’est ma motivation. “” Je vous aime tous les deux. “

Un utilisateur a été infecté par l’énergie de Jennifer López: «Ma motivation pour recommencer à courir», tandis qu’un autre n’a pas hésité à l’appeler comme son héros préféré: «Superwoman @jlo».

D’un autre côté, un admirateur s’est adressé à Alex Rodríguez: “Votre fille est charmante même avec un pantalon”, tandis qu’une autre a également fait une observation à l’ancien joueur de baseball: “Elle est littéralement rocheuse !!!”.