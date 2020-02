Le chanteur Joaquin Sabina a été opéré d’urgence pour un accident vasculaire cérébral ce matin. Sabina s’est effondrée mercredi alors qu’elle chantait lors d’un concert avec Joan Manuel Serrat au Wizink Center de Madrid. Le chanteur espagnol est entré dans l’unité de soins intensifs de la clinique Ruber de Madrid.

Le chanteur espagnol Joaquín Sabina a été opéré d’urgence pour un accident vasculaire cérébral, s’est effondré lors d’un concert qu’il donnait avec Joan Manuel Serrat au Wizink Center de Madrid.

Ses proches ont indiqué qu’ils devaient intervenir à cause d’un hématome intracrânien causé par un coup sévère à la tête, rapporte Infobae.

En attendant la déclaration officielle du cynique Ruber à Madrid, son représentant a déclaré à l’agence EFE que son état “n’était pas grave”, que tout s’est “très bien” passé et que le chanteur, qui a dû être opéré ” pour un petit caillot »et restera 48 heures sous observation.

Sabina a fêté mercredi précisément 71 ans.

Alors qu’il se produisait, à 21 h 15 en Espagne, il est tombé d’une hauteur d’environ deux mètres dans l’espace entre la scène et le public, la fosse de sécurité. quand le chanteur a commencé à présenter “Mediterranean”.

Comme le promoteur de l’événement l’a confirmé à EFE, la cause de l’accident n’était pas un évanouissement, mais une chute à cause d’un projecteur qui l’aurait ébloui une demi-heure après le début du concert.

C’est peut-être l’âge et les excès qui font que Joaquín Sabina a eu cet accident maintenant, ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas pu fêter son anniversaire.

Le concert a été temporairement suspendu après l’effondrement de Sabina et a été expulsé sur une civière par les services d’urgence, tandis que le centre Wizink était paralysé.

«Je parlais et il est tombé. Nous sommes dépassés », ont déclaré ses fans après l’accident.

Cependant, la star espagnole emblématique est revenue sur scène en fauteuil roulant pour expliquer à son auditoire que le coup avait été fort et que «beaucoup de dégâts avaient été causés sur une épaule», il a donc été transféré à l’hôpital pour être évalué.

Un porte-parole de Get In, l’un des promoteurs de l’émission, a déclaré aux médias que Sabina “va bien et n’a jamais perdu connaissance”.

Maintenant, la présentation de son concert inachevé est reportée au 22 mai, alors que, espérons-le, le chanteur s’est déjà remis.

VIDÉO: REGARDEZ LA VIDÉO DE L’AUTOMNE EN CLIQUANT SUR LA PHOTO CI-DESSOUS

