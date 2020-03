Joe Biden porte un coup dur à Bernie Sanders avec sa victoire au Michigan

Par Michael Martina et John Whitesides

DETROIT, 11 mars (.) – Joe Biden a remporté des victoires décisives dans l’État important du Michigan et deux autres, faisant un grand pas vers la nomination présidentielle du Parti démocrate et portant un coup dur à son rival, Bernie Sanders, dont les options en arrivant à la Maison Blanche, ils sont considérablement diminués.

Biden, ancien vice-président américain pendant le mandat de Barack Obama, a remporté des électeurs à travers le spectre politique démocrate pour remporter des victoires confortables au Missouri et au Mississippi, un jour où six États ont voté dans la course pour choisir le rival de Donal Trump aux prochaines élections présidentielles.

Les victoires écrasantes obtenues mardi ont rapproché Biden, 77 ans, de la nomination pour faire face à Trump lors des élections du 3 novembre, tout en s’éloignant de Sanders, 78 ans, qui espérait remporter une victoire dans le Michigan pour garder leurs espoirs d’atteindre la Maison Blanche.

La défaite de Sanders dans un État où il a remporté la primaire démocrate de 2016 augmentera la pression sur le sénateur socialiste du Vermont pour qu’il abandonne la course et aidera son parti à se préparer à une campagne électorale difficile contre Trump.

Les électeurs de tous les États qui ont voté mardi ont montré une plus grande confiance dans Biden pour la gestion des crises par un rapport de 2 à 1 à Sanders, comme le montrent les sondages au pied d’une urne menés par Edison Research, un signe possible que l’épidémie Le coronavirus a accru l’attractivité de Biden en tant que figure ferme et expérimentée.

Dans un discours prononcé à Philadelphie, Biden a remercié Sanders et ses partisans pour l’énergie et la passion manifestées et a fait appel à l’unité du parti.

“Nous partageons un objectif commun et ensemble, nous allons vaincre Donald Trump”, a déclaré Biden, qui a également mentionné des rivaux qui ont déjà quitté la course comme Pete Buttigieg, Amy Klobuchar et Kamala Harris, qui ont offert leur soutien après avoir renoncé à leurs propres nominations. .

“Gagner signifie unir les États-Unis, ne pas semer plus de division et de colère”, a déclaré Biden.

Avec 83% des circonscriptions scrutées, Biden a gagné au Michigan avec 53% des voix contre 38% pour Sanders. Edison Research a estimé qu’avec 1,7 million de votes, la participation au primaire dépasserait 1,2 million en 2016.

(Informations de Michael Martina, John Whitesides et Trevor Hunnicutt; informations supplémentaires de Doina Chiacu, Ginger Gibson et Chris Kahn de Washington; rédigées par John Whitesides de Washington; éditées par Soyoung Kim, Peter Cooney et Howard Goller; traduites par Darío Fernández dans le Gdansk écrit)