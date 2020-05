Joe Biden répondra des accusations d’agression sexuelle contre lui ce vendredi

L’ancien président de Democratic Video Joe Biden . / Kevin Lamarque / File Photo

Vendredi, Joe Biden rompra enfin le silence sur les allégations d’abus sexuels à son encontre, comme l’a annoncé un journaliste qui envisage d’interviewer le pré-candidat démocrate.

L’apparition de Biden sur le réseau MSNBC aura lieu au milieu d’un pression accrue due au signalement d’un épisode apparemment survenu dans les années 90, y compris du président Donald Trump.

“Demain dans un @Morning_Joe exclusif, l’ancien vice-président @JoeBiden (répondra) pour la première fois à la récente accusation d’agression sexuelle contre lui, “ L’équipe de relations publiques de la chaîne de télévision par câble sur Twitter a rapporté jeudi.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a également relativisé les accusations contre Biden . / Carlos Barria / File Photo

Jusqu’au moment, L’équipe de Biden a nié avoir affirmé avoir agressé un assistant personnel de 29 ans qui travaillait dans son bureau du Sénat américain. Mais la candidate virtuelle démocrate de la Maison Blanche, âgée de 77 ans, n’a pas encore répondu personnellement à l’inculpation de Tara Reade, aujourd’hui âgée de 56 ans.

Trump, qui a fait face à plus d’une douzaine d’allégations de harcèlement sexuel et d’agression avant de devenir président, a déclaré que Il savait peu de choses sur les allégations contre Biden, même si son équipe de réélection et les opérations de campagne républicaine poussaient agressivement la controverse.

“Je pense que je devrais répondre.” Trump a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche. “Il pourrait s’agir de fausses accusations”, a-t-il ajouté. “Je sais tout sur les fausses accusations, j’ai été faussement accusé à plusieurs reprises”, a ajouté le président.

Selon la plainte de Tara Reade, Biden l’a attaquée en 1993 dans un couloir de Capitol Hill. “Il a baissé ma jupe mais il l’a mise à l’intérieur et m’a pénétré avec ses doigts”, Reade a déclaré dans une interview fin mars sur le podcast Katie Halper Show.

Nancy Pelosi . / Tom Brenner / fichier photo

Après cette plainte, D’autres femmes ont accusé Biden de les toucher ou de les serrer dans le passé de manière inappropriée. En effet, les premières accusations de Reade étaient du même ton et moins sévères que ses accusations plus récentes.

Le New York Times a rapporté qu’il avait interviewé Reade à plusieurs reprises en tant qu’assistant de Biden dans les années 1990, et qu’il n’avait enregistré aucun type de faute.

Pendant, Biden a promis de choisir une femme comme colistière, et a lancé jeudi un comité pour l’aider à trouver un candidat à la vice-présidence.

“La sélection d’un candidat à la vice-présidence est l’une des décisions les plus importantes d’une campagne présidentielle et personne ne le sait plus que Joe Biden »Le directeur de campagne Jen O’Malley Dillon a déclaré dans un communiqué.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a soutenu cette semaine Biden à la présidence, a abordé la question lors de sa conférence de presse jeudi, qui a porté sur la pandémie de coronavirus. “Il n’y a jamais eu de trace” de l’agression, et “personne n’a failli en dire autre que le réalisateur impliqué” jusqu’à 27 ans plus tard.dit-il.

Manifestation contre la nomination de Brett Kavanaugh au poste de juge de la Cour suprême des États-Unis (.)

Biden est “une personne de grandes valeurs” qui s’est battue pour les droits des femmes tout au long de sa carrière, Pelosi a déclaré, resserrant les rangs avec le précandidat.

Relégué à faire campagne depuis son domicile en raison de la crise des coronavirus, Biden est apparu jeudi dans un chat en direct sur Instagram avec la championne de football Megan Rapinoe, mais la question des plaintes d’abus sexuels n’a pas été abordée.

Plusieurs femmes considérées comme candidates au poste de colistier de Biden, dont une sénatrice Kamala Harris et l’ancien législateur de l’État de Géorgie, Stacey Abrams, ont exprimé leur soutien à Biden concernant ces allégations.

“Je connais Joe Biden et je pense qu’il dit la vérité et cela ne s’est pas produit.” Abrams a déclaré à . mardi. Les accusations de Reade posent un problème épineux pour la campagne de Biden. Harris et le sénateur Amy Klobuchar, un autre colistier potentiel, ont joué un rôle de premier plan dans l’opposition à la confirmation de Brett Kavanaugh en 2018 à la Cour suprême sur des allégations non prouvées d’agression sexuelle.

Avec des informations de l’.

EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET:

Avertissement apocalyptique de .: “Bienvenue dans la pire économie de l’histoire”

En raison du coronavirus, le métro de New York cessera de fonctionner toute la journée pour la première fois de l’histoire

Donald Trump a déclaré avoir accédé à des preuves reliant l’origine du coronavirus à un laboratoire de Wuhan.