Joe Biden triomphe dans le sud des États-Unis; Bernie Sanders dans le Colorado

Joe Biden bat son rival le plus important, Bernie Sanders Il y a deux États à compter, l’Utah et la Californie Celui qui gagne, concourra pour la présidence américaine contre Donald Trump

Super mardi Super mardi. Le sénateur de gauche Bernie Sanders a remporté ce supermarché dans l’État de Californie, le grand prix de la primaire américaine pour être l’État le plus peuplé du pays, qui distribue 415 délégués à la convention démocrate.

La nouvelle change le paysage d’une nuit qui souriait jusque-là à l’ancien vice-président Joe Biden, qui a remporté des victoires dans huit États contre quatre au total Sanders. Alors que Trump a rasé comme prévu dans dix États

L’ancien vice-président américain Joe Biden a dominé le sud des États-Unis mardi après avoir remporté la primaire dans les États de l’Oklahoma, du Tennessee, de l’Alabama, de la Virginie et de la Caroline du Nord; tandis que le sénateur Bernie Sanders a ajouté une victoire au Colorado et au Vermont, a rapporté l’agence EFE.

Mais celui qui a célébré sa victoire en grand était Trump. Et il a été imposé aux élections primaires du Parti républicain, avec la majorité des voix dans dix États: Arkansas, Vermont, Maine, Colorado, Tennessee, Massahusetts, Texas, Alabama, Oklahoma et Caroline du Nord.

En apprenant la nouvelle, Trump a célébré la fête sur ses réseaux sociaux en remerciant ses partisans.

Mais il a même eu le temps de se moquer de Michael Bloomberg, qui l’a même appelé “Mini Mike”.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le démocrate manger et se lécher les doigts et Trump lui a reproché: “malsain et dangereux pour les autres ainsi que pour vous-même”.

Biden avait un fort soutien parmi les électeurs afro-américains pour dominer le sud du pays, comme l’a fait samedi dernier la Caroline du Sud.

Les cinq États qui ont remporté l’ancien vice-président américain ont conclu un accord avec 362 délégués qui voteront pour choisir le candidat du parti à la convention démocrate – bien que tout le monde n’ira pas à Biden – tandis que le Colorado et le Vermont dépendent de 83 représentants, a rapporté l’agence EFE.

Jusqu’à présent, les résultats au Texas et au Massachusetts – les deuxième et cinquième prix de la nuit avec respectivement 228 et 91 délégués en jeu, n’étaient toujours pas clairs à la fermeture des bureaux de vote dans ces États, et n’étaient pas clairs en Arkansas, au Minnesota et Maine