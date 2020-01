Johnny Depp joue avec Aerosmith pour célébrer le 50e anniversaire du groupe

LOS ANGELES, 25 janvier (.) – L’acteur Johnny Depp et la musicienne Alice Cooper ont rejoint Aerosmith vendredi lors d’un dîner de gala et d’un concert à Los Angeles pour célébrer les 50 ans de carrière du groupe en tant que groupe américain. Hard rock avec plus de ventes de tous les temps.

Cooper et Depp – qui joue avec le guitariste d’Aerosmith Joe Perry dans le groupe de rock Hollywood Vampires – figuraient parmi plus d’une douzaine d’artistes, dont les Foo Fighters, Sammy Hagar et John Legend, qui ont chanté les plus grands succès de le groupe qui a reçu la reconnaissance de la personne de l’année accordée par MusiCares.

Organisé par la Recording Academy, l’événement annuel MusiCares a permis de recueillir environ 6 millions de dollars vendredi pour les services de santé des membres de l’industrie musicale.

Conduite par le comédien britannique Russell Brand, la soirée a été marquée par des blagues sur le passé médicamenteux du groupe et sur l’âge avancé de son leader Steve Tyler et des guitaristes Brad Whitford et Tom Hamilton.

“C’est un miracle qu’il soit toujours en vie!”, A déclaré Brand à propos de Tyler, 71 ans, qu’il a qualifié de “septuagénaire le plus sexy de l’histoire”.

Aerosmith, formé en 1970 à Boston, est devenu célèbre en devenant la réponse américaine aux Rolling Stones avec sa fusion de hard rock et de blues.

Tyler et Perry ont immédiatement gagné le surnom de “jumeaux toxiques” en raison de leur utilisation intensive de drogues, un surnom plus tard cimenté dans la carrière du groupe pour leurs nombreux combats et leurs multiples voyages de réadaptation.

Dolly Parton, Fleetwood Mac, Tom Petty, Carole King et Elton John sont également lauréats du prix de la personne de l’année MusiCares.

(Rapport de Jill Serjeant; édité en espagnol par Lucila Sigal)