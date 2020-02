Johnson est ferme dans les négociations post-Brexit

LONDRES (AP) – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a adopté lundi un ton combatif face aux négociations avec l’Union européenne, déclarant que la Grande-Bretagne préférerait rester sans accord de libre-échange plutôt que de respecter les règles fixées par le groupe des 27 les pays.

À peine 60 heures après que la Grande-Bretagne a quitté l’UE, devenant le premier pays à le faire, Johnson était catégorique quant aux relations futures avec le bloc. Le Premier ministre avait l’intention de dire dans un discours à Londres aux chefs d’entreprise et aux diplomates internationaux que “nous voulons un accord de libre-échange” mais pas à n’importe quel prix.

“Avec une exhaustivité, la décision n’est pas” d’accord ou sans accord “”, ont déclaré des extraits du discours publié par le bureau de Johnson. “La question est de savoir si nous convenons d’une relation commerciale avec l’UE comparable à celle du Canada, ou plus semblable à celle de l’Australie.”

Une relation comme celle de l’Australie impliquerait une série de nouveaux tarifs et d’autres barrières entre la Grande-Bretagne et l’UE, son voisin proche et principal partenaire commercial.

Dans leur accord de divorce, la Grande-Bretagne et l’UE ont convenu de conclure une «alliance flexible, profonde, large et ambitieuse» qui comprendrait un accord de libre-échange et des accords de sécurité et dans d’autres domaines. Ils se sont donné 11 mois pour l’obtenir. La période de transition, dans laquelle les relations bilatérales restent essentiellement les mêmes, dure jusqu’à la fin de 2020. Pendant le reste de l’année, la Grande-Bretagne continuera de se conformer aux règles de l’UE, même si elle n’aura plus voix au chapitre dans la prise de décision communautaire.

La Grande-Bretagne dit vouloir un accord commercial comme celui du Canada avec l’UE, qui comprend des biens et des services. Mais il insiste sur le fait qu’il n’acceptera pas de suivre toutes les réglementations européennes en échange d’un commerce sans obstacles, car il veut être libre de conclure des accords avec d’autres pays du monde.

Le groupe insiste sur le fait qu’il ne peut y avoir d’accord commercial que si la Grande-Bretagne accepte un “terrain de jeu égal” et ne porte pas atteinte aux réglementations européennes, en particulier en matière de protection de l’environnement, de droits des travailleurs et d’exigences de santé et de sécurité.

Johnson prévoyait de réaffirmer la position britannique.

“Il n’est pas nécessaire qu’un accord de libre-échange accepte les règles de l’UE sur la concurrence, les subventions, la protection sociale, l’environnement ou quelque chose de similaire, et l’UE ne devrait pas non plus être obligée d’accepter les normes britanniques”, selon le texte du discours «La Grande-Bretagne maintiendra les normes les plus élevées dans ces domaines, mieux à bien des égards que celles de l’UE, sans la contrainte d’un traité. Et il est vital de le souligner maintenant. »

Le message était destiné au public britannique comme à l’UE, mais il était peu probable que les dirigeants européens soient impressionnés par quelque chose qu’ils percevraient comme de l’intransigeance et des illusions britanniques.

Le négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, a prévu de présenter lundi le projet de recommandations pour négociation. Les conversations officielles ne commenceront que le mois prochain, une fois les recommandations approuvées par les 27 partenaires restants.

Les dirigeants de l’UE ont averti à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas beaucoup de temps pour parvenir à un quelconque accord. Les accords de libre-échange prennent généralement des années. L’accord UE-Canada cité par le gouvernement britannique comme modèle a pris sept ans à négocier.

S’il n’y a pas d’accord d’ici la fin de 2020 et que la Grande-Bretagne refuse de prolonger la période de négociations, le pays fait face à une rupture économique soudaine, avec des tarifs et d’autres obstacles qui prendraient effet immédiatement.

Cette perspective inquiète de nombreuses entreprises, notamment dans des secteurs tels que l’industrie automobile, qui dépend des pièces franchissant facilement les frontières.